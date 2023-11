María Becerra y Tuli Acosta celebraron el estreno de “Piscina” y revolucionaron las redes

María Becerra celebró el estreno de su nueva canción, “Piscina”, con un emocionante evento donde estuvo acompañada de amigos, familiares y su perra, Selena. En este marco, la cordobesa Fiorella “Tuli” Acosta dijo presente, bailó con la Nena de Argentina y revolucionaron las redes.

La joven de 22 años y la artista festejaron con total emoción el hit de la nacida en Quilmes que está coronando un año soñado en cuanto a desempeño musical. Subieron a la tarima y junto a Rocío Núñez se llevaron todas las miradas de las personas presentes en la reunión.

Las tres tiraron los prohibidos bajo la melodía del tema que cuenta con la colaboración de Chencho Corleone y Ovy On The Drums y surgió en medio de uno de los viajes de María a Medellín, Colombia. “Ni bien entramos al estudio me dijo: tengo un palo pa’ mostrarte. Y me hizo escuchar la intro y el estribillo de Piscina. Me enamoré de la canción, la escuché cantada por J Quiles, quien compuso la intro y el coro, y me fascinó. Automáticamente le dije que me subía a ese tema y ese mismo día regrabamos en su estudio”, recordó sobre el inicio.

QUIÉN ES TULI ACOSTA, LA CORDOBESA QUE DEBUTÓ EN EL BAILANDO

Las dos plataformas en las que más ha innovado Tuli Acosta son Twitch y Tik Tok. Sin embargo, su pasión por el baile la ha llevado a la exposición. Gracias a su talento, la influencer llegó a participar del Hip hop International en Las Vegas y Phoenix, Arizona.

La nacida en Río Ceballos, no se quedó solo con el baile y el 15 de junio lanzó su primer EP: Crisálida, que está compuesto por cuatro tracks (Gimme More, Llueve, No soy yo Eres tú y Calor). Esto lo hizo junto a Matt Austin y los productores Lucas Murua, Brian Taylor, Mauro De Tommaso y Renzo Luca.

“Todo es un proceso, que lleve el tiempo que tenga que llevar y que se disfrute. Nunca llegamos a ser todo lo que queremos ser. Estamos siempre en constante proceso de transformación”, dijo la cantante en relación con el nombre del mini álbum, ya que hace referencia al capullo en que están encerrados los insectos mientras experimentan metamorfosis, como el caso de las mariposas.