El mal momento que pasó María Becerra durante su show en España: ¿desafinó o falló el sonido?

María Becerra es sin dudas una de las cantantes argentinas más reconocidas y exitosas a nivel mundial. La Nena de Argentina se encuentra en un gran momento de su carrera: viene de lanzar una colaboración internacional con Enrique Iglesias y rompió récords al agotar su primer show en el Estadio de River Plate.

Sin embargo, no todo es siempre color de rosas en la vida de una artista. A lo largo de su trayectoria, María Becerra ha tenido que lidiar en varias ocasiones con las críticas y los comentarios negativos. Uno de los momentos más duros fue luego de su presentación en vivo en los Grammy 2022.

Su performance junto a J Balvin donde interpretó su hit “Qué más pues?” se hizo viral en las redes sociales y recibió duras críticas por cómo sonó su voz en vivo. Tal fue la repercusión que incluso la artista llegó a cerrar su cuenta de Twitter (ahora X) y varios de sus colegas salieron a defenderla y pedir que terminen con el hostigamiento.

Ahora, nuevamente, la cantante vivió un mal momento con su más reciente presentación en vivo en otra entrega de premios. Durante la ceremonia de Los 40 Music Awards 2023, La Nena de Argentina cantó en vivo pero no sonó como se esperaba y volvió a generar polémica en las redes sociales.

Durante la transmisión en vivo de la premiación, el nombre de María Becerra se hizo tendencia en las redes, especialmente en Twitter, por los comentarios acerca de los errores de audio que tuvo la cantante.

Esta vez, varios productores y artistas con experiencia en sonido en vivo salieron a explicar qué sucedió exactamente. “Estaba con latencia el in-ear, es decir a María se le escuchaba todo medio segundo antes -o después- en su oreja. Por consiguiente canta fuera de tiempo e insegura, impidiéndole afinar o corregir. Es error de la organización no de ella”, señalaron.

María Becerra se sinceró sobre el momento más difícil de su carrera

La artista de 23 años brindó una entrevista exclusiva para el canal de YouTube del actor puertorriqueño Chente Ydrach y fue muy sincera con algunas cuestiones de su recorrido artístico. En un repaso por sus pocos años de carrera como cantante, no dudó en confesar los problemas que tuvo que enfrentar con su herramienta más importante: su voz.

“Lo que fue malo para mí fue que me acostumbre mucho al auto-tune. Yo era una persona que cantaba a capela y cantaba increíble, estaba acostumbrada a escucharme sin procesos y de repente al entrar al estudio, empecé a usar mucho Auto-Tune y pasó que el músculo se puso vago” declaró la artista haciendo referencia al programa que ayuda a afinar la voz.

Por otro lado, agregó: “Llegó un punto en que perdí la habilidad de afinar por mí misma, el auto-tune me afinaba tanto y me facilitaba tanto las cosas que yo, si me escuchaba cantar sin auto-tune, no me gustaba”.

Fue desde este momento en que María Becerra comenzó a tomar clases de canto todos los días y a entrenar su voz en vivo con mayor fuerza. Ella misma reconoció que estaba haciendo mal su trabajo y que ahora se siente mucho más preparada para las presentaciones y que su voz volvió a ser la misma de siempre gracias a los entrenamientos vocales.