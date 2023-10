María Becerra anunció su primer show en el Estadio River Plate: cuándo será y precios de entradas

María Becerra se prepara para un nuevo hito en su carrera. La cantante argentina anunció este jueves que dará su primer show en el estadio de River Plate. Tal como había adelantado hace unos meses, La Nena de Argentina finalmente se presentará en Más Monumental.

A través de un video en donde nuevamente apuesta por la actuación, María Becerra compartió la esperada noticia. La exitosa cantante se presentará el próximo 23 de marzo del 2024 en el Estadio de River Plate.

En lo que será otro hito para su carrera, la artista oriunda de Quilmes se prepara para tocar frente a 80 mil personas en el recinto ubicado en el barrio de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hace algunos meses, en medio de su éxito con “Corazón Vacío”, había adelantado la posibilidad de hacer un concierto en un importante estadio argentino. En una entrevista con Like a Fondo, la cantante aseguró: “Voy a hacer un Estadio, eso es lo copado”.

María Becerra

Si bien no reveló la fecha exacta, en aquel entonces dejó entrever que sería este año, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. “El tema es que bueno, todavía no se define cuál. Había uno pero de repente no sabemos qué pasó, así que estamos buscando otro”, confesó.

Sin embargo, para llevarle tranquilidad a sus fans, volvió a confirmar que efectivamente el show se hará: “Estamos ahí en tratativas, viendo qué sucede pero va a ser un Estadio, eso seguro”. Ahora, finalmente, llegó el esperado anuncio. Aunque sus fans deberán esperar para este importante día hasta el 2024.

Entradas a la venta para el show de María Becerra en River

La preventa de entradas para el show de María Becerra en River será exclusiva de Banco Patagonia. Los tickets se podrán adquirir a partir del martes 17 de pctubre a las 10 am por 24hs o hasta agotar stock, lo que suceda primero y los clientes tendrán el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés.

Entradas a la venta para el show de María Becerra en River Foto: Instagram

La venta general estará disponible a partir del miércoles 18 de octubre a las 10 am con todos los medios de pago. Además, habrá un 15% de descuento con la app Mi Personal. Los tickets se podrán conseguir a través de la página web de All Access.

Los precios de la preventa 1 varían entre $9.000 y $35.000 sin contar el costo por servicio.