La contundente reflexión de María Becerra sobre la importancia de involucrarse: “Terminás viviendo en una nube de p...”

María Becerra es una de las artistas con más relevancia en la actualidad para la música argentina. La cantante tiene en su espalda ya varios años acumulados de carrera. El paso del tiempo, al igual que para cualquier otro artista, la ha hecho volverse cada vez más experimentada en su rubro.

Debido a su plasticidad, la estrella que ya cosechó grande éxitos como “Corazón Vacío”, sigue aproximándose cada vez más a convertirse en la artista que busca ser. Un ejemplo de esto podría ser la motivación que aparentemente le provoca adentrarse en nuevos géneros musicales, como la bachata que recientemente lanzó con Enrique Iglesias.

Teniendo siempre presente sus orígenes en Quilmes, no de los atributos que más ayudan a La Nena De Argentina a sostenerse en el eje que necesita estar para seguir creciendo es su humildad. Durante las últimas semanas se hizo viral en TikTok su vínculo con More Cesareo.

Esta adolescente, a la cual primero los usuarios apodaron como La Miedosa y después ella pidió que le cambien el sobrenombre, manifestó en varias oportunidades su fanatismo por la cantante. Luego de varias interacciones públicas a través de las redes sociales, ambas finalmente se conocieron y se sacaron una foto en el Festival Equal.

More Cesareo conoció personalmente a María Becerra: así fue el esperado encuentro Foto: Instagram

Sin embargo, según declaró la propia artista en una entrevista, la importancia que María Becerra tiene con estar involucrada en la necesidades de las personas no solo aplica para sus fans.

María Becerra habló sobre lo importante que es estar involucrada en distintos aspectos de su carrera

En una entrevista reciente, la cantante de “Automático” explicó que muchas veces en la vida del artista es común que suceda que su propio equipo no le cuente ciertas situaciones conflictivas para resguardarlo. “A veces a uno lo tienen como que es el artista y como que es de cristal”, empezó explicando la cantante. “Creen que no te tienen que dar ninguna noticia mala, que no te podes enterar de nada malo que sucede”, detalló sobre como funcionan las dinámicas internas en la vida de un interprete.

Sin embargo, la artista reflexionó al respecto: “Al fin y al cabo uno termina viviendo en una nube de pedo, hay que saber las cosas e involucrase”. “En mi caso me gusta involucrarme en todo y eso me encanta”, aseguró.

Para concluir su reflexión, María Becerra habló de aquellas conductas que empezó a tener y la hicieron ser consciente de las cosas que suceden a su alrededor: “Desde que yo puedo diseñar mis outfits, desde que se cuento cobran los bailarines, desde que le pregunto a los bailarines “¿estás cómodo bailando con eso?”.