El fuerte enojo de María Becerra con una fan que hizo un picante comentario sobre Rei

María Becerra y Rei se han convertido en una de las parejas más queridas por el público. Desde que comenzaron a salir, hace más de un año, ambos se han mostrado profundamente enamorados. Siempre que pueden, ambos se hacen un tiempo en sus agendas para compartir momentos de relax juntos y disfrutar de su amor.

Este año, La Nena de Argentina sorprendió con un anuncio muy especial. A través de su canal de difusión de Instagram, María Becerra contó que le había pedido compromiso a Rei durante sus vacaciones en Europa.

Luego, el autor de “Tu Turrito”, por su parte, reveló con lujo de detalles cómo había sido exactamente el momento en el que su pareja le hizo la propuesta.

María Becerra y J Rei se comprometieron.

Si bien ambos disfrutan de su relación y parecen más unidos que nunca, recientemente la intérprete de “Automático” tuvo un fuerte cruce con una seguidora que criticó a su novio. El incómodo momento sucedió en pleno vivo a través de Instagram y se viralizó en otras redes sociales como TikTok.

María Becerra se enojó por un comentario sobre Rei

Mientras hablaba y se desmaquillaba frente a cámara, María Becerra leyó un comentario que no le cayó nada bien. Por supuesto, no se quedó callada y decidió enfrentar a la persona que le había escrito que le parecía feo Rei para ella.

“¿Qué dice señora? A ver yo no tengo que darle explicaciones a usted y usted no puede opinar de alguien que no conoce”, dijo con seriedad. “Yo estoy de novia con una persona excelente, la mejor persona que conocí en mi vida”, agregó.

A continuación destacó que Rei la ayudó a crecer a nivel personal. “Me ha hecho brillar, sentirme más segura de mí misma y sacar las mejores cosas de mí”, señaló.

Luego, contraatacó enojada: “Que vos seas una superficial, que quizás vos piense que no te parece lindo, lo que m*erda sea, no tiene nada que ver. Yo estoy con él porque me hace feliz y lo amo, y me parece hermoso en todos sus aspectos”.

Para terminar, le pidió que se guarde sus opiniones y extendió el mensaje hacia quienes “se la pasan hablando boludeces”. Por último, sostuvo que las palabras tienen peso y que deberían cuidar un poco más las cosas que dicen respecto a las personas que no conocen.