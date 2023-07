María Becerra reveló la insólita respuesta de Rei durante su primera cita: “Nunca me había pasado que me digan…”

Además de estar muy activa en redes, con nuevos lanzamientos y presentaciones, María Becerra siempre se hace el tiempo para dar entrevistas. En este caso estuvo invitada en el programa Ferné con Grego, conducido por Grego Rossello, y sorprendió con varias confesiones picantes frente a cámara. En especial, cuando contó una anécdota de su primera cita con Rei.

Como su nombre lo indica, la consigna del programa es tomar un trago junto al conductor y tener una charla relajada y distendida. En esta ocasión, María Becerra fue la invitada de esta entrevista y, mientras tomaba su trago, reveló varias intimidades respecto a su trabajo y a su vida personal.

María Becerra en “Ferné con Grego” Foto: youtube

Dentro de varias anécdotas que iban surgiendo durante la charla, no dejaron pasar la relación de la cantante con su novio Rei. Sin dudas, son una de las parejas más queridas por el público. A pesar del poco tiempo que llevan juntos, ambos demuestran un amor incondicional y apoyo mutuo en sus proyectos profesionales.

En otras oportunidades, la pareja había dado declaraciones de como se habían conocido, cómo había sido toda la previa a su encuentro y finalmente la esperada cita. Esta vez, la artistas decidió contar un dato que nadie sabía sobre los primeros acercamientos sexuales entre ella y su actual novio.

María Becerra contó cómo Rei la rechazó

En su momento, Rei reveló detalles de la primera cita con María Becerra. Lo que no muchos sabían es que luego del encuentro, el cantante de “Tu turrito” llevó a María Becerra a su casa en auto. Hasta ese momento no se habían dado ni un beso, pero para la despedida se besaron y la Nena de Argentina quedó encendida.

Entre risas, la cantante relató: “Él me había ido a dejar a mi casa y yo le dije al toque, no, ¿querés que entremos?! No soy tímida ni a palos!”. Luego contó lo que le respondió el cantante.

“No, no, prefiero que sea en otro momento, cuando estés bien y quiero que pienses bien algunas cosas”, recordó las palabras que le dijo su colega.

La artista también expresó que se encontraban algo borrachos y que la actitud de su actual novio le pareció muy correcta, pero finalmente exclamó: “Nunca me había pasado que me dijeran, que no cuando yo activo”, haciendo referencia al límite que le puso Rei ante las ganas de la artista de intimar en el primer encuentro.