María Becerra reveló la reacción de Rei cuando se enteró que formaría parte de Rápidos y Furiosos: “Era uno de sus sueños”

La noticia de que María Becerra sería parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos X causó emoción y sorpresa en más de uno. Es que la nena de Argentina continúa marcando hitos en su carrera musical, esta vez como una de las voces que forman parte del soundtrack de la famosa saga de películas.

Desde el lanzamiento de “Automático”, María Becerra comenzó a incorporar ítems característicos del mundo automovilístico. Tanto en su vestimenta como en sus letras y toda la estética que la rodea, la cantante se metió de lleno en el mundo fierrero.

Además, su novio Rei también ha sido una gran influencia ya que es fanático de los autos, las motos y todo lo relacionado a los vehículos. Incluso, antes de triunfar como cantante trabajaba en el taller mecánico de su familia.

La reacción de Rei cuando se enteró que María Becerra estaría en Rápidos y Furiosos

En una reciente entrevista, María Becerra contó detalles de cómo fue compartir la gran noticia con su pareja. “Juli flasheó porque creo que -no sé si su vestuarista me había comentado o su mamá- era uno de sus sueños formar parte de la película o hacer una canción para el soundtrack”, confesó en referencia a Rei. Y aclaró: “él no me lo había dicho”.

“Él es fanático, fierrero a muerte, mecánico, todo su estilismo se trata de eso, de los autos, las carreras”, explicó. Luego se refirió al momento en que compartió la noticia. “Cuando le conté no lo podía creer, estaba re emocionado”.

Por último, aseguró que ambos estaban igual de felices por lo que estaba sucediendo. “Yo le mandaba fotos ‘mirá con quién estoy’ y me decía ‘Toretto, no lo puedo creer’ estaba re emocionado”, comentó y añadió: “Él vive la felicidad conmigo”.