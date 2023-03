La relación de María Becerra y Rei es una de las más recientes dentro de la escena urbana argentina. A pesar de que llevan apenas unos meses de novios, ambos ya han comentado que sienten un amor muy profundo el uno por el otro. Recientemente, el cantante de “Tu Turrito” reveló cómo fue la accidentada primera cita.

Rei estuvo de visita en RedFag, el programa de LuzuTV, y habló acerca de su relación con la cantante argentina. Fue el conductor Grego Rossello quien se animó a preguntarle “¿cómo fue tu primera cita con María Becerra?” y permitió que el músico revele detalles de aquel encuentro.

Rei reveló cómo fue su accidentada primera cita con María Becerra: “La fui a buscar a la madrugada” Foto: Instagram

“Nos íbamos a ver a la noche, iba a venir a casa, resulta que se atrasó todo un poco y en vez de que nos veamos a la hora de la cena la fui a buscar a la 1:30 de la mañana”, confesó para sorpresa de todos los allí presentes.

María Becerra junto a J Rei. Foto: Instagram

Luego continuó con su relato: “Fuimos a casa y resulta que ese día encima me habían cortado wifi y tele, digo ‘bueno me pongo unos temitas en el parlante’”. Para seguir sumando contratiempos, el parlante había quedado en un bolso de gira.

También contó que cuando estaban en el auto vieron que todos los negocios de la zona estaban cerrados por lo que no pudieron comprar nada para cenar. Así que se ofreció a cocinar una pizza, amasada por él mismo. “Comimos a las 3 de la mañana y al rato nos pusimos a tocar el piano”, admitió.

Rei reveló qué fue lo primero que le enamoró de María Becerra

“A mí ya me encantaba”, confesó Rei luego de contar cómo fue la primera cita con María Becerra y agregó: “Yo ya había conectado mucho por mensajes”. Luego reveló que cuando la llevó de vuelta a su casa le confesó su amor: “Yo ya te quiero, le dije. Habíamos hablado 6 días enteros”.

María Becerra y J Rei Foto: instagram/Mariabecerra

Por último contó que en esa primera charla, la cantante le mandó 11 audios de 1 minuto contándole cómo estaba luego de que un show saliera mal. Fue eso mismo lo que lo enamoró de su novia. “Listo, cuando ya me mandó 11 audios le tengo que prestar mucha atención, desde ese momento dije ‘esta piba es una jefa’ no hay persona que haga eso, si es alguien que no hablaste nunca, es por ahí”, confesó.