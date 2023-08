El tenso momento que vivió Rei en pleno show: le tiraron hielo y así reaccionó

Como tantos otros artistas de la cumbia y el género urbano, Rei suele hacer varios shows en boliches y discotecas. La movida nocturna es tan vertiginosa que en una misma noche tiene varias fechas en diferentes lugares. Recientemente, el cantante vivió un tenso momento en pleno show.

Rei viene de tomarse unas merecidas vacaciones junto a María Becerra. La feliz pareja disfrutó del verano europeo y anunciaron su compromiso durante su romántica escapada. Sin embargo, no todo es color de rosas en la vida del músico de Morón. Hace poco le arrojaron hielo desde el público y debió interrumpir su presentación en vivo.

Rei Foto: TikTok

El hecho ocurrió mientras cantaba en un club nocturno de la localidad de Pergamino. Una persona del público logró registrar el incidente y la reacción del artista cuando un pedazo de hielo impactó contra su rostro.

“Le tiran hielo a Rei en su show”, dice el título del clip donde puede verse el momento preciso en que el músico le pide al DJ que ponga pausa a la pista. “¿Quién me está tirando hielo?” repite varias veces ante la multitud, visiblemente molesto por lo sucedido.

La respuesta de Rei a quien le tiró hielo en pleno show

“Amigo, acá vine a hacer un show, yo estoy trabajando, no estoy haciendo giladas” fue la respuesta inmediata de Rei. “Si vos tenés ganas de hacer giladas andate a tu casa”, agregó antes de continuar con su hit “Pininfarina”.

Aunque a los pocos segundos volvió a frenar la música y continuó con su descargo: “Yo estoy trabajando acá, soy una persona igual que todos ustedes, somos todos iguales, si a mí me rompen la cabeza me voy a un hospital, amigo. Ni yo ni ustedes se quieren ir lastimados de acá entonces el que me falte el respeto se va para afuera”.

“Es una falta de respeto, yo me estoy ganando la vida y no me creo ni más piola, ni mejor ni peor que ustedes” agregó. “Pero yo no me quiero ir a mi casa con la cabeza rota, estoy trabajando, entonces por favor, les pido un poco de respeto y al que no le gusta mi show se va para afuera”, sentenció. Rápidamente, los comentarios de las redes sociales celebraron la respuesta del artista y destacaron su reacción.