Accidente en moto y cómo surgió el remix con Duki y Neo Pistea: 10 cosas que no sabías sobre J Rei

J Rei cumplió 25 años este 30 de agosto y lo festejó rodeado de su familia, amigos y María Becerra, su novia con quien blanqueó el romance hace menos de un mes. El autor de “Tu Turrito” junto a Callejero Fino se convirtió rápidamente en uno de los referentes del género urbano argentino.

10 cosas que no sabías sobre J Rei:

1) Su nombre completo es Julián Reininger

2) Nació el 30 de agosto de 1997 y es oriundo de Morón, zona oeste de la Provincia de Buenos Aires.

3) Su familia está compuesta por su mamá, su papá y una hermana mayor. Además, tiene una sobrina, que también es su ahijada, y hasta estuvo presente en el parto.

El comentario de María Becerra en el vivo de J Rei. Foto: Instagram

4) Es fanático de los autos y las motos. Heredó la pasión de su papá, quien es mecánico y le transmitió su sabiduría, así como hizo su padre con él.

5) El amor por la música lo heredó de su abuelo materno que cantaba folklore y tocaba la guitarra. A los 12 años comenzó a acompañarlo a las peñas para cantar juntos.

6) Trabajó como barbero en el garaje de su casa. Hoy en día, tiene su propia barbería en Morón.

7) Tuvo un accidente en moto y le quedó una cicatriz en su pecho a causa del choque contra un camión estacionado.

8) Descubrió el rap y el freestyle en el 2013 aunque no fue hasta el 2017 que se animó a sacar su propia música.

9) En sus comienzos cantaba e improvisaba gratis en fiestas de su barrio. Así fue como conoció a Danilo, su productor, a quien le gustó mucho su música y lo invitó a grabar con él.

J Rei, Duki y Neo Pistea Foto: Instagram

10) En una entrevista contó una anécdota de cómo surgió “Pininfarina Remix” junto a Duki y Neo Pistea: “Estaba en el centro de Morón, con un pibe del barrio que estaba vendiendo en un puesto en la calle, y me frenaron para saludarme y felicitarme por Pininfarina. Mientras me decían eso, me vibra el celular y me llega un mensaje de Neo Pistea para hacer un remix.”