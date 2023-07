María Becerra repitió la misma táctica de seducción con Rei y Rusherking

María Becerra es conocida por su increíble voz y estilo único en la industria musical. Además de su talento, ha cautivado a todos desde el principio con su personalidad tan sencilla y carismática. Su popularidad sigue en ascenso y su vida personal siempre ha sido de gran interés por parte de sus fanáticos y los medios de comunicación.

En cuanto a su vida personal, María Becerra mantuvo una relación sentimental con Rusherking, lo que generó la atención de muchos seguidores que vivían este amor como propio. Sin embargo, las circunstancias cambiaron y la relación llegó a su fin, lo que hizo que esta ruptura sea un duelo no solo para los cantantes, sino también para todos sus fanáticos.

Rusherking y María Becerra

Pero el tiempo pasó y la actualidad de la cantante es otra. Después de una etapa triste y con altibajos emocionales, se encuentra muy bien con su novio Rei. Ambos cantantes dejan ver su complicidad y felicidad en las redes sociales siempre que pueden. Más allá de todos sus compromisos laborales, siempre buscan el momento para vivir su amor.

Hace unos días se viralizó un video de TikTok que recopiló las imágenes de María Becerra haciendo un juego de preguntas y respuestas. Primero se ve a la cantante con su actual novio y después un viejo video con su ex, el músico santiagueño. El divertido juego ha provocado una avalancha de reacciones en los seguidores que pudieron ver un patrón que se repite en ambas relaciones de la artista argentina.

María Becerra hizo lo mismo para conquistar a Rei y Rusherking

Más allá de su talento, María Becerra también ha destacado por su actitud proactiva en el amor. A diferencia de estereotipos tradicionales, ella ha sido quien ha tomado la iniciativa en diversas ocasiones, sorprendiendo a sus fanáticos con esta actitud ante el amor.

El video se puede ver a la cantante responder junto a Rei la pregunta de quién había dado el primer paso en la relación amorosa. Ambos no dudaron en afirmar que había sido la cantante la que avanzó primero, así mismo sucedió hace algunos años pero con su ex, Rusherking.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar: “María lo quiere y lo tiene:)”, “Rusher y María siempre me van a doler :(”, “Me duele, me quema y me lastimaaaa, ya había cerrado esa herida 😭, “lloro por ellos dos aún, ni siquiera fue una relación mía y no supero 😭”, fueron alguno de los tantos mensajes de los fans en TikTok.