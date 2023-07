En los últimos días, muchos artistas decidieron sumarse a la tendencia y crear un canal de difusión exclusivo para sus seguidores. Figuras como Lali Espósito, María Becerra y Nicki Nicole comenzaron a interactuar directamente con sus fans a través de sus propios grupos. Rápidamente, los mensajes comenzaron a circular por diferentes redes sociales.

Fue precisamente María Becerra quien causó furor en Twitter gracias a sus insólitos audios. Apenas unas pocas después de haber creado su canal de difusión decidió mandar mensajes de voz muy temprano en la mañana para sus fans más madrugadores.

“¿Cómo anda la vagancia?”, preguntó a las 5.47am y rápidamente recibió varias reacciones de los usuarios de Instagram activos a esa hora. Pero eso no fue todo, a continuación decidió grabar otro hilarante audio. “Casi 6 de la mañana, levántense a laburar”, ordenó con humor. “Levántense a hacer algo con sus vidas”, agregó alegre.

Además, hizo una especie de minuto a minuto de su rutina: sumó fotos exclusivas antes de comenzar con su entrenamiento físico y mientras desayunaba.

Los insólitos audios de María Becerra en su canal de difusión de Instagram que causaron furor en Twitter Foto: Instagram

La reacción de los usuarios a los audios de María Becerra

Si bien en los canales de difusión no se puede responder y solamente los artistas pueden dejar sus mensajes, los fans de María Becerra compartieron sus reacciones a través de otras redes sociales.

Los insólitos audios de María Becerra en su canal de difusión de Instagram que causaron furor en Twitter Foto: Twitter

Fue en Twitter donde su nombre se hizo viral y los audios comenzaron a circular. “Mi amiga personal maria becerra me manda todos los dias a la mañana un audio para q me levante a laburar”, “Hoy me desperté con un audio de maría becerra 7 am diciendo a laburaaaaaaaaaaaar Te amo wacha”, “No sabía q lo que necesitaba para empezar bien el día era despertarme con un audio de maría becerra” fueron algunos de los comentarios más frecuentes.