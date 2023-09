La fantasía de María Becerra que la inspiró para componer “Automático”: “La concreté y la verdad…”

Una de las canciones más exitosas de toda la discografía de María Becerra es, sin dudas, “Automático”. El single que sirvió como adelanto de su segundo álbum, “La nena de Argentina”, recientemente, obtuvo dos nominaciones a los Premios Latin Grammy 2023, en las categorías Mejor interpretación reggaetón y Mejor canción urbana.

Este mega hit de María Becerra evolucionó las redes con su lanzamiento y hasta generó polémica por la letra y el videoclip. Incluso, causó tanto revuelo que el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martinez Carignano, habló al respecto.

El funcionariono dejó pasar un detalle del videoclip. En las imágenes se muestran carreras callejeras y clandestinas de autos a toda velocidad. De hecho en las estrofas, María Becerra hace referencia a la adrenalina de correr en automóviles: “A 150 aunque no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas”.

Críticas a María Becerra por su último tema. Foto: Twitter.

En ese sentido, el representante de Vialidad reaccionó: “Esta canción de María Becerra cuenta una historia que no es nueva. Es una historia que se repite todas las semanas en cualquier ciudad del país. Es una historia que tiene a los chicos como protagonistas y que termina siempre mal, en un hospital o en un cementerio”.

Por su parte, la cantante dio una divertida explicación del significado de la letra de su canción. Además, sostuvo que las críticas se las hacen solo a las artistas femeninas y aseguró que está orgullosa de sus temas. “Soy una mujer, me gusta tener relaciones sexuales, me gusta el deseo y me gusta el placer. Tengo derecho a todo eso y me encanta hablar de ello en mis canciones” sentenció.

María Becerra Foto: Instagram: @mariabecerra

María Becerra reveló la fantasía que la inspiró a componer “Automático”

Durante una entrevista, María Becerra reveló la historia que la inspiró a componer este mega hit. “Automático nació de una fantasía” explicó la artista. “Fantasía… no sé cómo decirlo… de estar con alguien en un auto”, añadió con sutileza.

“Esa era una de mis fantasías”, confesó con naturalidad y luego afirmó: “la concreté y la verdad me la bajó”. A continuación dio la explicación de porqué no fue como esperaba. “Fue bastante incómodo, al otro día tenía moretones en las piernas del freno de mano” comenzó con sus argumentos.

Pese a que en la letra de su tema, María apeló a las metáforas, en la vida real no ocurrió lo que ella había imaginado.”Yo estaba ahí toda incómoda bajando el vidrio sin querer, no, fue una c*gada pero fue lindo igual”, señaló.