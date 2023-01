“Me autoplagié”: la inesperada confesión de María Becerra sobre una canción de “La nena de Argentina”

María Becerra es una de las cantantes del género urbano más exitosas del mundo. En su breve pero intensa trayectoria ha conseguido convertirse en la artista argentina más escuchada en Spotify. Además, los videoclips de sus colaboraciones con figuras como Tini Stoessel, FMK, Tiago PZK y Lit Killah, así como sus sencillos en solitario, se encuentran entre los más vistos de YouTube.

Recientemente, María Becerra reveló un detalle sorprendente sobre uno de los temas de su nuevo álbum “La nena de Argentina”. Mientras estaba analizando los tracks del disco, la cantante soltó una inesperada confesión: copió uno de sus antiguos temas.

María Becerra se prepara para lanzar su nuevo álbum “La nena de Argentina” Foto: Instagram

“Este flow me encanta” comentó acerca del sencillo “Cuando hacemos el amor”, incluído en su nuevo álbum. “No sé si se dieron cuenta pero ahí me autoplagié, después me di cuenta”, agregó frente a cámara.

A continuación, contó en detalle cómo se dio cuenta mientras estaba en el estudio de grabación. “No me gusta plagiar a nadie ni tirar un flow que sea muy parecido al de otro artista”, sostuvo. Finalmente, descubrió que la forma en la que canta en este nuevo tema es muy similar a una parte de “Te necesito”, su colaboración con Khea.

“Es parecido”, aseguró mientras cantaba ambas partes. Luego soltó una reflexión que causó la sorpresa de sus fans en las redes sociales. “Pero dije ‘lo hice yo, qué me importa, lo hago de nuevo’”, sentenció con el carisma que la caracteriza.

María Becerra causó furor en las redes por su confesión

Mientras tanto, sus fans reaccionaron a la divertida confesión que hizo María Becerra. ”*Lo hice yo, que me importa, lo hago de nuevo* genia. sos unica.”, “ay maria sos todo un personaje”, “tu puedes hacer lo que quieras María Becerraaa” fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de TiKTok en el video.