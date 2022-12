5 canciones que María Becerra le dedicó a una mujer con la que tuvo una historia de amor a los 13 años

El segundo álbum de María Becerra, “La nena de Argentina”, contiene varios tracks dedicados a personas que han sido importantes en la vida de la cantante. Este trabajo que no incluye colaboraciones es el más personal de la artista hasta el momento, ya que en cada uno de los temas, habla sobre sus experiencias a corazón abierto.

“Inspiradora” es una de las canciones más personales de “La nena de Argentina”. En este tema, María Becerra le habla directamente a una mujer que la inspiró a componer su música. Sin embargo, no es la primera vez que le dedica una canción a una chica.

En su discografía, la cantante tiene varios sencillos que compuso acerca de sus relaciones y experiencias personales con chicas. “Dime cómo hago”, “Hipnotiza’” y “Perdidamente” son algunos de los singles que le dedicó a una mujer con la cual mantuvo un romance. Además de “Tranquila”, su featuring con FMK y la más reciente, “Inspiradora”.

En una entrevista, la cantante se sinceró sobre sus relaciones amorosas y experiencias personales de las que habla en sus temas. “Desde que tengo conciencia me han gustado las mujeres y los chicos” reveló y agregó que, en base a eso, compone sus letras. “Me parece super bonito, es algo que está dentro mío y es parte de lo que soy”, confesó.

Durante la charla con el periodista Tomás Mier, la artista remarcó la importancia de visibilizar la bisexualidad y “que deje de ser un tabú”. Además, opinó que las nuevas generaciones “están rompiendo esos prejuicios”.

La historia detrás de las canciones que María Becerra le dedicó a una mujer

“Hipnotiza’” y “Dime cómo hago” se han transformado en dos himnos para la comunidad LGBT+ y son de las más personales que ha escrito la cantante argentina. En una entrevista para el medio Shangay, aseguró que en estos dos singles se inspiró en su primera relación con una mujer. “Hablo del amor entre mujeres, y me inspiré en cosas que viví yo la primera vez que me enamoré de una chica, en los sentimientos encontrados que tuve, porque estaba muy confundida. Era pequeña, y no sabía si lo que sentía estaba bien o mal. No sabía a quién contárselo, si decírselo a mis padres… Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello” confesó.

Luego, dio detalles acerca de ese romance que vivió en su adolescencia. “Tuvimos una relación amorosa, fue una historia increíble. Ella tenía novio, que para mi gusto era una mierda de persona, obviamente [risas]. Sentía que no la trataba como se merecía; veía que no era feliz con él, porque además la engañaba. No entendía por qué no le dejaba. Yo estaba deseando que lo hiciera y estuviera conmigo, porque sentía que nos lo merecíamos, porque ambas estábamos superenamoradas. A ella, en el fondo, le pasaba como a mí: estaba confundida y le preocupaba el qué dirán. Teníamos 13 años entonces... Y de ahí surgieron esas canciones, de las que estoy muy contenta. En los conciertos subo a chicas a cantárselas. Y alguna, llorando, me ha llegado a decir que le declaró su amor a su novia, o que salió del armario, con ‘Dime cómo hago’... Son cosas increíbles.”