María Becerra reveló la frase que le dice su novio Rei cuando no se depila

Como en sus inicios, María Becerra se mostró muy honesta y abierta sobre la depilación durante una charla con Paulina Cocina. La cantante escogió a la influencer para promocionar su álbum “La nena de Argentina” y además de preparar una receta juntas, reveló un detalle sobre su relación con Rei que sorprendió a sus fans.

En su etapa como youtuber, uno de los videos más vistos del canal de María Becerra era uno en el que se depilaba el bigote frente a cámara. El carisma y la personalidad alegre de la intérprete de “Automático” fueron algunas de las cualidades por las que se destacaba entre otras figuras de internet.

Recientemente, la cantante recordó sus inicios y volvió a traer el tema a la mesa en una charla de chicas con otra gran influencer de la actualidad. “Estás bien depiladita vos”, comentó Paulina mientras cocinaban juntas. “No, pará, eso porque me pasé ayer pero no sabés cómo venía”, confesó la artista tocándose el rostro.

Sin pudor, continuó dando detalles acerca del crecimiento del vello facial. “A mí me cae sobre el labio”, aseguró y para rematar reveló la frase que le dice Rei cuando no se depila. “Me dejo estar un poco y de repente mi novio me dice ‘ay mi amor con el bigotito’ viste, le da ternura”, comentó de manera divertida.

“Me sale un pelito negro y cae” dijo señalando las comisuras de sus labios. “Lo odio, lo detesto”, agregó con efusividad. Por último, confesó que tuvo en cuenta que en el stream sería grabada con cámaras HD y decidió depilarse para la ocasión.

La confesión de María Becerra sobre Rei causó furor en TikTok

La declaración de “La nena de Argentina” revolucionó TikTok. Los usuarios de la red social no tardaron en comentar el divertido video de la cantante. “Sin querer volvió a sus comienzos jajajajja”, “me hace acordar a cuando hacía videos en Youtube jajajaja” fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fans.

María Becerra junto a J Rei. Foto: Instagram

Además, resaltaron el gesto de Rei y la relación de ambos: “si a ella la quieren con bigote no merecemos menos”, “LO AMAMOS A REI”.