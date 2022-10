Rei habló sobre María Becerra: “Al lado de ella te sentís un vago”

Rei estuvo como invitado en el ciclo de entrevistas Ferné con Grego y fue consultado por su noviazgo con María Becerra. En la charla, el músico se sinceró acerca de cómo lidia con la fama y exposición, y cómo hacen para mantener una relación con agendas tan ocupadas. También contó qué es lo que más admira de su pareja y cómo fue que se conocieron.

“Enamoradísimos y re felices” fueron las palabras que usó Rei para describir su situación actual con María Becerra. También habló con Grego Rosello sobre los vivos de Instagram y los TikToks que hacen en pareja: “Siempre me propone ella, a veces me da cosa porque es un nivel de exposición y no quiero mezclar la relación con lo artístico.”

María Becerra junto a J Rei. Foto: Instagram

Luego se refirió a las carreras musicales de ambos y, en especial, al enorme trabajo que hace su novia. “La veo y no puedo creer lo que trabaja. Yo soy un chabón laburante, con ganas, responsable, pero al lado de ella te sentís un vago” confesó y agregó: “Es muy laburante y ama lo que hace.”

A continuación detalló cómo es un día normal para la cantante argentina y las múltiples actividades que realiza. “A las 9 se va a canto, de canto va a crossfit, de crossfit al estudio, del estudio a la sesión de fotos, de la sesión de fotos a dormir para el otro día volver a hacerlo” dijo con admiración por su pareja y sentenció: “No para.”

Rei contó cómo conoció a María Becerra

En la charla con Grego Rosello, Rei también habló sobre la vorágine de sus vidas, cómo manejan los tiempos entre sus cargadas agendas y la importancia de acompañarse mutuamente. Además, reveló cómo fue que conoció a María Becerra.

“Nosotros nos decimos que somos como almas gemelas” confesó y aseguró que tienen “cero problemas, si hay que esperar esperamos, si hay que entender que el otro está haciendo algo lo entendemos”.

María Becerra y J Rei: las pruebas que confirman el romance Foto: Instagram

“La música nos unió y la música ahora nos separó también físicamente pero estamos conectados” dijo en referencia a los viajes y los diferentes horarios que manejan. Aunque también aseguró: “No me lo esperaba, yo con Mari nunca tuve un contacto, la vi una sola vez en mi vida. Un día empezamos a hablar y conectamos, desde la primera vez que nos vimos hasta el día de hoy no paramos de vernos.”