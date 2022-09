María Becerra contó un incómodo momento que vivió con J Rei en la calle

En una charla con Lola Índigo por el estreno de su colaboración “Discoteka”, María Becerra habló sobre su relación con J Rei y cómo ambos lidian con ser reconocidos en la calle. Además, detalló un incómodo momento que vivió con su novio y contó cómo fue la reacción del cantante de “Tu Turrito”.

“Mi novio es una persona de decir mucho las cosas que le molestan y que piensa. Yo a veces opto más por callarme, cuando me afecta a mí” confesó María Becerra acerca de J Rei. “Prefiero evitar la discusión o poner incómoda a la otra persona” aseguró.

“Por ejemplo, pasa con él saliendo a la calle, que de repente estamos caminado de la mano y alguien se te pone al lado corriendo y saca una foto, no te saluda, no te dicen buen día” detalló la cantante y sentenció: “Te deshumanizan”

“Yo ante esas situaciones quedo shockeada y él como que frena y dice ‘che ¿qué hacés? ¿por qué haces esto? no soy una estatua, ¿querés una foto? pedimela’” relató la actitud que toma su pareja en estos casos. “Me dice ‘si vos optas por quedarte callado lo va a volver a hacer y no se va a dar cuenta que lo que hizo estuvo mal, porque probablemente no lo hizo mal intencionado’” detalló Becerra sobre el consejo que le dio su novio.

María Becerra y J Rei: las pruebas que confirman el romance Foto: Instagram

María Becerra habló sobre su relación con J Rei: “Tengo un compañero tan lindo y bueno conmigo”

María Becerra compartió una profunda reflexión acerca de su presente y su relación con J Rei. La cantante argentina aseguró que está viviendo un hermoso momento tanto artístico como personal. Además, le dedicó unas tiernas palabras a su nueva pareja.

A través de las historias de Instagram, María Becerra abrió su corazón y compartió una reflexión con sus seguidores. “Estoy tan feliz, la vida me sonríe y me siento muy agradecida” expresó la cantante argentina. “Tengo salud, trabajo, familia y amigos presentes” señaló y luego decidió dedicarle unas románticas palabras a J Rei.

La intérprete de “Ojalá” definió al músico como “un compañero tan lindo y bueno conmigo”. Además, sostuvo que tiene “el equipo de trabajo más hermoso del mundo” y no pudo dejar de mencionar a sus 3 mascotas y a su mejor amiga, Belén Negri ‘La Chilena’, con quien comparte su hogar.