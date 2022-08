Según los videos que comenzaron a circular esta semana en las redes y la información que revelaron en un programa de espectáculos, María Becerra y J Rei, ex novio de Cazzu, estarían juntos. La cantante lo habría acompañado a un show en Olavarría este fin de semana.

Luego de varios meses de soltería, tras separarse de Rusherking, parece que María Becerra tiene un nuevo romance con el joven trapero J Rei. Según los rumores que comenzaron a circular con un TikTok de ‘La tía Sebi’ y como contó Estefi Berardi en Mañanísima.

“María Becerra estuvo acompañando a este muchacho (J Rei) a su show en Olavarría. Llegó camuflada, con capucha y barbijo. Al principio, nadie sabía que era María Becerra. Ella estuvo en pareja con Rusherking. Él ahora está con la China Suárez”, comentó la panelista de Carmen Barbieri.

Rápidamente, las redes se llenaron de comentarios respecto a este posible nuevo romance, ya que el artista es el ex novio de Cazzu, amiga cercana de ‘la nena de Argentina’, quienes lanzaron “Animal” y “Maléfica” en conjunto.

María Becerra y Cazzu Foto: María Becerra y Cazzu

Rusherking habló sobre su separación de María Becerra

Recientemente, Rusherking lanzó “Olvídate”, una canción que habla sobre una relación que terminó mal. Sus fans señalaron que fue escrita para María Becerra. “La canción la hice porque yo escribo a base de lo que siento, lo que me pasa, mis vivencias, es lo único que puedo responder sobre eso” contestó al respecto.

Sobre cómo fue que terminaron y cuál es la imagen que tiene de su ex pareja hoy en día, Rusher dijo: “Tengo una imagen buena, terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos. Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal.”