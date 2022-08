Este fin de semana Tiago PZK brindó dos shows sold out en el Movistar Arena y tuvo algunos invitados en el inicio de “Portales Tour”. Rusherking y María Becerra se sumaron al cantante y la China Suárez estuvo entre el público.

El show de Tiago PZK tuvo varias sorpresas, entre ellas, el momento en que decidió modificar la letra de “Yo se que tú”, junto a Lit Killah, FMK y Rusherking.” El cantante cambió la frase “Mami como Rusher y María” por “Mami como Rusher y la China”, lo cual generó polémica entre sus fans.

María Becerra y Ruherking Foto: Instagram

Luego de la función, las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de la actitud del músico, ya que María Becerra había asistido al espectáculo y cantó con él en el escenario.

Sin embargo, quien tuvo la última palabra fue la China Suárez. La actriz acompañó a su novio y estuvo coreando las canciones. Como se ve en un video capturado por alguien del público, la ex pareja de Benjamín Vicuña decidió cantar la letra original y bailar al ritmo de la música.

Rusherking habló sobre su separación de María Becerra y afirmó que no conocía a la China Suárez: “La primera vez que la vi fue en persona”

Rusherking pasó por Terapia Picante y fue consultado por dos de los temas más polémicos que lo rodean: su separación de María Becerra y su nueva relación con la China Suárez. El cantante de Santiago del Estero contó algunos detalles sobre cómo fue que conoció a la actriz y cómo terminaron con la cantante.

Para sorpresa de muchos, el cantante confesó: “Nunca vi Casi Ángeles”. Pese a que María Eugenia Suárez lleva varios años en el medio, Rusher dijo: “Conocía quién era pero nunca la vi actuando ni nada, la primera vez que la vi no sé cuándo fue” y luego aseguró que “fue en persona directamente.

Sobre cómo fue que terminó con María Becerra y cuál es la imagen que tiene de su ex pareja hoy en día, Rusher dijo: “Tengo una imagen buena, terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos. Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal.”