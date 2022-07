Finalmente, Rusherking dio a conocer “Olvídate”, la canción que habla sobre una separación y que sus fans la asociaron a María Becerra. Además, el videoclip, grabado en la nieve, tiene a una protagonista muy parecida a la China Suárez.

Hace unas semanas, Rusherking había compartido un fragmento de “Olvídate” en sus redes sociales. Aunque se desconocía le fecha de estreno, sus fans rápidamente relacionaron la letra a su ex pareja María Becerra. El fragmento filtrado por el mismo artista dice: “Te queda bien lo de víctima, pero por ti ya no siento na, tus lagrimas a mi me dan igual, ya no te creo así que olvídate, olvídate de lo que fuimos.”

Ahora que se conoce la versión completa, se sumaron frases que podrían interpretarse como el descargo del cantante sobre la conflictiva separación que tuvo de María Becerra: “Fuiste la mala y quedé callado, por eso quedé como el malo.” Debido a que, en su momento, la nena de Argentina hizo públicos algunos detalles mientras que él decidió guardar silencio sobre lo sucedido.

Por otra parte, el videoclip muestra a Rusherking en diferentes paisajes naturales con nieve a su alrededor y una chica muy parecida a la China Suárez, aunque siempre aparece de espaldas o en segundo plano. Vale recordar que la actriz lo acompañó durante la grabación.

La China Suárez hizo “el avioncito” y le dio de comer en la boca a Rusherking

El video compartido por el fotógrafo Tomi Raimon muestra a la China Suárez y Rusherking en un momento íntimo. El amigo de la pareja los capturó mientras la actriz intentaba darle de comer con una cuchara a su novio en la boca.

En la story puede verse al cantante cubriéndose con su buzo rojo mientras la ex pareja de Benjamín Vicuña insiste en alimentarlo como si fuera un bebé. Rápidamente, los comentarios en las redes sociales hicieron mención a la diferencia de edad entre ambos y el rol de madre de la actriz.

El icónico momento fue durante la grabación del videoclip en Bariloche. Ambos subieron fotos en la nieve por separado en sus respectivas cuentas de Instagram. Además, mostraron una cena y parte del viaje que los llevó a recorrer el sur del país.