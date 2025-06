El escandaloso motivo por el que Rusherking se separó de Ángela Torres: “Tomé la decisión porque...”.

Después de varios días marcados por rumores, especulaciones en redes sociales y señales que encendieron las alarmas entre sus seguidores, Rusherking y Ángela Torres confirmaron su separación. La noticia, que generó revuelo en el mundo del espectáculo, fue finalmente abordada por el propio cantante, quien rompió el silencio y se refirió públicamente al fin de la relación.

La pareja se fotografió con la Torre Eiffel.

En medio de múltiples versiones que circularon en redes sociales y diversos portales de espectáculos, fue el propio Rusherking quien decidió ponerle fin a las especulaciones. Con un mensaje directo, el artista aclaró la situación y confirmó lo que muchos ya sospechaban: su relación con Ángela llegó a su fin.

La razón por la que cortaron Rusherking y Ángela Torres

Durante una nueva emisión de su ciclo Mitre Live, Juan Etchegoyen sorprendió al contar que mantuvo una charla directa con Rusherking en medio de los rumores sobre su separación de Ángela Torres. “Mucho se viene hablando de la separación de Rusherking y Ángela Torres en estos días y quiero abrir el programa con el tema porque hablé hoy con Rusherking”, anunció al aire.

A continuación, el periodista explicó cómo se dio la conversación con el cantante y lo que reveló en exclusiva: “Por primera vez el cantante explica lo que pasó. Se dijo que había engaños, se dijo de todo en estos días y de manera muy generosa Tomás me atendió para explicarme. Da detalles y cuenta quién decidió terminar con la relación”, expresó Etchegoyen, marcando así un giro importante en la cobertura del tema.

Ángela Torres y Rusherking se reconciliaron y se fueron juntos a París.

Más adelante, Juan Etchegoyen compartió al aire el mensaje que le envió Rusherking, en el que confirmaba la ruptura y aclaraba los motivos detrás de la decisión.

“Hola Juan, ¿cómo estás? Estoy separado. Tomé la decisión de hacerlo hace dos semanas ya. No pasó nada grave, simplemente estábamos en momentos distintos y era lo mejor para ambos. Gracias por preguntar”, expresó el cantante en su respuesta.

La pareja de cantantes está preparada para agrandar la familia.

Con estas palabras, Rusherking habló públicamente por primera vez sobre el fin de su relación con Ángela Torres y disipó todas las versiones que habían circulado en los últimos días. Tras leer el mensaje, Etchegoyen reflexionó: “De esta manera queda claro el motivo. Me parece que Rusher me termina contestando para que nadie saque una conjetura que no es”.