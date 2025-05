Alojados en un hotel de lujo con vista a la Torre Eiffel: las románticas vacaciones de Ángela Torres y Rusherking en París

Ángela Torres y Rusherking eligieron París como el escenario ideal para celebrar su reconciliación amorosa. Luego de un impasse en su relación, los artistas se reencontraron y decidieron compartir unos días soñados en la capital francesa, donde dejaron en claro que el amor entre ellos sigue intacto.

El vínculo entre ambos se hizo público en 2023, aunque llevaban un tiempo saliendo en privado. Tras una breve separación, se reencontraron a comienzos de este año y, según cuentan desde su entorno, están más sólidos que nunca.

Ángela Torres y Rusherking durante su viaje en Tokio, Japón

Las fotos de las vacaciones de Ángela Torres y Rusherking

La pareja no escatimó en planes románticos: recorrieron la ciudad, se alojaron en un lujoso hotel con vista a la Torre Eiffel y vivieron experiencias inolvidables que compartieron con sus seguidores en redes sociales.

Ángela en París.

En una de las stories que Ángela subió a Instagram, se la ve notablemente emocionada durante su primera visita a la icónica torre: “No puedo creer, París, estoy bastante en shock”, escribió junto a un video en el que se la ve con lágrimas en los ojos, tomada de la mano de Rusher.

La pareja se fotografió con la Torre Eiffel.

Los cantantes se fotografiaron juntos.

Además, la actriz y cantante lució un outfit bien parisino: boina negra, tapado largo y labios rojo intenso. En otra postal, se los ve en plena clase de croissants dentro de una tradicional boulangerie, riéndose y compartiendo complicidad entre masas y delantales.

La pareja fue invitada por una marca de perfumes.

Este viaje a París no solo selló su reconciliación, sino que también formó parte de una acción promocional de Benetton Perfumes, quienes los invitaron a presentar sus nuevas fragancias: Sisterland Blush Cherry y We Are Tribe Play.

La cena de despedida de Ángela y Rusherking.

Durante su estadía en la ciudad del amor, también disfrutaron de un paseo privado en barco por el Sena al atardecer, con copa en mano y abrazos de película. En redes, los fans celebraron el reencuentro de la pareja y llenaron de corazones cada publicación.