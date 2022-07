Este fin de semana, Rusherking participó de un festival en La Plata en donde se presentó en vivo con sus canciones. El artista tuvo como asistente a nada más y nada menos que la China Suárez. La actriz asistió como maquilladora personal de su novio.

A través de las historias de Instagram, la China Suárez y Rusherking mostraron un video exclusivo del backstage de la presentación del músico en La Plata. En las imágenes puede verse a la actriz y cantante maquillando a su pareja antes de subirse al escenario.

“Perdón por hacerte laburar mi amor” escribió Rusher en su cuenta personal. Por su parte, la intérprete de “Lo que dicen de mí” se mostró feliz de poder asistir a su novio y no tuvo ningún problema en ser maquilladora por un día.

Además, la relación de ambos artistas continúa afianzándose. Tal como muestran a través de sus redes sociales, la pareja se acompaña mutuamente tanto en su vida cotidiana como en sus proyectos y presentaciones laborales .

La China Suárez contó cómo conoció a Rusherking: “No me dio bola”

Luego del estreno de “Lo que dicen de mí”, la China Suárez estuvo en varios programas radiales durante la mañana siguiente al lanzamiento del videoclip. En su paso por Antes que nadie, el programa de LUZU TV, la actriz y cantante habló acerca de su romance con Rusherking.

En medio de la entrevista, la China Suárez se animó a contar intimidades de la pareja y hasta bromeó con los conductores. Ella y Rusherking se conocieron en una Fiesta Bresh, aunque ese día no pasó nada entre ambos. “Yo no hablé nada. No me dio bola, te juro” confesó sobre ese primer encuentro.

“Venían sus amigos y decían ‘che qué linda pareja que hacen’ y yo decía ‘¿por qué dicen eso si es un señor que no me mira?’” recordó cómo conoció a Thomi, como lo llama a su novio, y luego admitió: “Fue su estrategia, le funcionó.”