Nuevamente, la China Suárez y Rusherking decidieron pasar tiempo de ocio juntos. Esta vez, la pareja de artistas viajó a Orlando, Florida para pasar unas divertidas vacaciones en familia. Junto a los hijos de la actriz y el fotógrafo amigo Tomi Raimon.

Luego de unos días de muchos compromisos laborales, la China Suárez y Rusherking se tomaron un descanso. La pareja disfruta de unas vacaciones en Disney con los más pequeños y el amigo en común. A través de las redes sociales mostraron algunos momentos del viaje.

Las fotos de la China Suárez y Rusherking de vacaciones en Disney Foto: Instagram

Con los fotógrafos y la prensa persiguiéndolos en el aeropuerto, los enamorados salieron del país en un avión rumbo al famoso parque de diversiones.

El viaje está auspiciado por la marca del ratón y, tal como mostraron en sus redes sociales, ya se encuentran disfrutando de las instalaciones.

Cada uno en su cuenta personal mostró algunos momentos de relax entre paseo y paseo. Vale recordar que no están solos, además de los hijos de la actriz, cuentan con un fotógrafo profesional que los acompaña en esta aventura.

La China Suárez contó cómo conoció a Rusherking: “No me dio bola”

Luego del estreno de “Lo que dicen de mí”, la China Suárez estuvo en varios programas radiales durante la mañana siguiente al lanzamiento del videoclip. En su paso por Antes que nadie, el programa de LUZU TV, la actriz y cantante habló acerca de su romance con Rusherking.

En medio de la entrevista, la China Suárez se animó a contar intimidades de la pareja y hasta bromeó con los conductores. Ella y Rusherking se conocieron en una Fiesta Bresh, aunque ese día no pasó nada entre ambos. “Yo no hablé nada. No me dio bola, te juro” confesó sobre ese primer encuentro.

“Venían sus amigos y decían ‘che qué linda pareja que hacen’ y yo decía ‘¿por qué dicen eso si es un señor que no me mira?’” recordó cómo conoció a Thomi, como lo llama a su novio, y luego admitió: “Fue su estrategia, le funcionó.”