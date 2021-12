María Becerra confirmó su separación de Rusherking y pidió disculpas por su reacción. A primeras horas del sábado, la cantante escribió unos mensajes polémicos en Twitter pero los borró rápidamente. Finalmente, el músico salió a contar su versión de lo sucedido.

Los artistas estuvieron juntos presentes la noche del viernes en el concierto de Camilo, sin embargo, apenas unas horas más tarde, “la nena de Argentina” se descargó en Twitter, dejó de seguir a su pareja en Instagram y borró las fotos junto al cantante que había subido a su cuenta.

Tweets de María Becerra

Finalmente, Rusherking contó su versión de la historia. “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado, les agradezco su respeto” escribió en Twitter y agregó: “Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es.”

Tras las explicaciones del cantante, María volvió a descargarse diciendo “qué bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, pero luego eliminó el tweet y tras unos minutos escribió: “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación.”