Rusherking compartió un adelanto de una canción en sus redes sociales y se especula con que estaría relacionada a María Becerra, teniendo en cuenta que el tema trata de una relación pasada.

Es que Rusherking publicó un video con un fragmento de la letra de la canción, lo que hizo que las redes sociales explotaran. “Te queda bien lo de víctima, pero por ti ya no siento na, tus lagrimas a mi me dan igual, ya no te creo así que olvídate, olvídate de lo que fuimos”, dice el tema.

Luego de la publicación del artista, los usuarios señalaron que la canción era una indirecta para María Becerra, debido a la temática del tema que aún no tiene fecha de estreno.

En ese sentido, “La nena de Argentina” también fue protagonista de especulaciones similares con sus temas “Felices x siempre” y “Ojalá”.

Los artistas argentinos mantuvieron una relación durante varios años, la cual terminó a fines de 2021 por una supuesta infidelidad de Rusherking. Incluso, la que salió a la ofensiva en ese entonces fue María Becerra, quien luego se arrepintió y borró los mensajes, mientras que el cantante santiagueño optó por el hermetismo en los primeros días.

Luego, el artista salió a desearle lo mejor a su expareja y, a los pocos días, se dio a conocer su relación con Eugenia “La China” Suárez, que se terminó de confirmar con las fotos de ellos juntos y con la declaración viral de “me fui mundial”.