María Becerra habló acerca de sus ganas de colaborar con Bizarrap, pero no de la forma en que todos creen. En una reciente entrevista para el canal MoluscoTV la cantante argentina se sinceró y dio su opinión respecto a las BZRP Music Sessions.

“Me gustaría mucho hacer una canción con él” admitió María Becerra respecto a trabajar con Bizarrap. “Es un productor del carajo” agregó mostrando su fanatismo por el productor. La nena de Argentina no escatimó en elogios para su compatriota: “Lo admiro mucho, es una persona muy inteligente. Las estrategias de marketing, todo lo piensa él, es un capo.”

Bizarrap y María Becerra Foto: web

Respecto al estilo que más destaca de las creaciones de Biza, María dijo: “Me gusta mucho lo que está haciendo con reggaetón” y nombró algunas de las canciones que más le gustaron, como “Unfollow” junto a Duki y Justin Quiles.

Aunque, respecto a las famosas BZRP Music Session, la cantante tiene una mirada muy particular. “No sé si haría una Session, no por nada malo”, confesó. Y para sorpresa de muchos sentenció: “Me gustaría quedarme en ‘la artista que no tuvo una BZRP Music Session’.”

María Becerra reveló su forma de superar una ruptura amorosa

Durante una charla con Juliana Gattas de Miranda! en el ciclo “Pogo o Nada”, María Becerra confesó: “Me pasa que si estoy triste, me doy mis 4, 5 días seguidos de estar llorando a full. Escribo, me encierro, escucho canciones tristes... me doy mis días de llorar mucho, haciendo el duelo.”

Si bien, la cantante admitió “sí tuve unos momentos muy, muy bajos” también aclaró: “Ahora me siento increíblemente bien, muy segura de mí misma” y confesó que antes “tenía el síndrome del impostor, cuando no te crees merecedor de lo que tenés, de lo que te pasa.” También contó que esto le pasó a raíz de que “vivía consumiendo opiniones ajenas en redes sociales y los hacía muy parte mía.”