María Becerra sorprendió a sus fans mediante una transmisión en directo por Instagram Live. Mientras se maquillaba, la cantante argentina interactuó con sus seguidores y filtró su nueva canción: “Automático”.

“La gente que está en el vivo va a ser de los pocos que puedan escuchar el adelanto de mi próxima canción” comentó María Becerra antes de darle ‘play’ al próximo sencillo que saldrá en septiembre.

En la intro de “Automático” aparece el sonido de un auto antes de que la voz de la nena de Argentina entre sobre la base de reggaetón “vieja escuela”, como lo llamó la artista.

De esta manera, “Automático” se convierte en el nuevo adelanto del segundo álbum de Becerra que saldrá a fines de este 2022.

María Becerra reveló su forma de superar una ruptura amorosa

Durante una charla con Juliana Gattas de Miranda! en el ciclo “Pogo o Nada”, María Becerra confesó: “Me pasa que si estoy triste, me doy mis 4, 5 días seguidos de estar llorando a full. Escribo, me encierro, escucho canciones tristes... me doy mis días de llorar mucho, haciendo el duelo.”

Si bien, la cantante admitió “sí tuve unos momentos muy, muy bajos” también aclaró: “Ahora me siento increíblemente bien, muy segura de mí misma” y confesó que antes “tenía el síndrome del impostor, cuando no te crees merecedor de lo que tenés, de lo que te pasa.” También contó que esto le pasó a raíz de que “vivía consumiendo opiniones ajenas en redes sociales y los hacía muy parte mía.”