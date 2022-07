El Demente subió a Instagram una broma sobre el revuelo que generó por el posteo dedicado a Rusherking en el Día del amigo. La China Suárez no pudo evitar seguirle el juego y le contestó con ironía.

“Amigo no puedo creerlo estoy en un Uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de la China… qué flasheaban” escribió El Demente primero.

La China Suárez y Rusherking se van del país.

Luego, la actriz respondió a esa historia: “Y es verdad. Le dije elegí, tus amigos o yo. Y el resultado está más que claro” a lo que el creador de contenidos decidió continuar con el ida y vuelta. “China devolvenos a Rusher era nuestro” reclamó.

“Ni en ped*...Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque sino sabe que me pierde” sentenció la artista con sarcasmo.

El ida y vuelta entre la China Suárez y El Demente sobre Rusherking Foto: Instagram

Rusherking habló sobre la China Suárez

“Me gusta mucho pasar tiempo con ella” respondió Rusherking sobre qué es lo que más le gusta de su novia, la China Suárez. “Nos cagamos de risa los dos, nos llevamos muy bien” agregó. “Estamos todos los días viéndonos y pasando tiempo juntos” señaló sobre su relación.

Aunque para sorpresa de muchos, el cantante confesó: “Nunca vi Casi Ángeles”. Pese a que María Eugenia Suárez lleva varios años en el medio, Rusher dijo: “Conocía quién era pero nunca la vi actuando ni nada, la primera vez que la vi no sé cuándo fue” y luego aseguró que “fue en persona directamente”.