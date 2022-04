Durante una reciente entrevista, Tiago PZK habló acerca de las mujeres que son una inspiración en su vida y en su carrera profesional. El músico mencionó a su madre y su tía, y también confesó que le gustaría colaborar con Rihanna y Lady Gaga.

“Mi tía fue la que me mostró la música que me hizo ser artista” contó Tiago PZK para XMAG y agregó: “Mi tía que es tatuadora también me aportó ese lado artístico que ven hoy.”

Tiago PZK en el Lollapalooza Argentina 2022 Foto: intagram.com/tiagopzk

Por su puesto, su madre no podía faltar en la lista de mujeres que lo inspiran. “Mi mamá también es una gran inspiración, un ejemplo de vida” comentó al respecto.

En cuanto a lo musical, Gotti confesó: “En la música tengo muchas inspiraciones. Rihanna y Lady Gaga son las que te puedo decir ahora, realmente me gustaría mucho poder hacer algo con ellas en el futuro, bueno… ¿A quién no le gustaría?”

La mamá de Tiago PZK apareció en pantalla gigante durante “Sola” en el Lollapalooza Argentina 2022

Durante su show en el Lollapalooza Argentina 2022, Tiago PZK fue protagonista de un emotivo momento junto a su madre. El cantante de Monte Grande interpretó “Sola”, la canción que le escribió y que habla sobre la violencia de género que sufrió cuando era joven.

Mientras Tiago PZK se lucía sobre el escenario con su emotiva versión de “Sola”, su mamá lo apoyaba desde el público. Griselda apareció en pantalla gigante, elevada sobre los hombros de quien la acompañaba y, desde la altura, cantó a todo pulmón la letra de la canción que le dedicó su hijo.

La mujer no pudo contener la emoción y se tapó la boca durante los primeros segundos del tema. Rápidamente se recompuso y continuó cantando a la par de Gotti y de la marea de gente que asistió a su primer show en Argentina.