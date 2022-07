Tiago PZK recodó este domingo que hace exactamente dos años se había estrenado “Sola” una de las canciones con las que el cantante argentino se hizo más conocido, y que habla de su pasado de una forma cruda y melancólica.

Por esta razón decidió dedicarle una historia en Instagram a su single, escribiendo: “Un 17 de julio salía “Sola”, un tema que dio pánico sacar, pero se decidió por que éramos fuertes! Siempre dije que algo bueno venía después de esto!!” a lo cual agregó “Te amo mami”.

“Sola” forma parte de las Neuen Live Sessions y a dos años de su estreno tiene más de 91 millones de visualizaciones; hablando de la violencia de género que sufría su madre en manos del padre de Tiago, dejando al desnudo su infancia y los momentos más duros de su vida y la de su familia.

Tras este single, el artista argentino lanzó otra canción “Loco” en cuyo video musical mostraba el después de todo lo que había vivido tiempo atrás y expresaba sus sentimientos al respecto. Esta canción se estrenó el el 16 de septiembre del 2021 y alcanzó, hasta el momento, más de 63 millones de visualizaciones en YouTube, con una carga emocional muy grande para Tiago, algo que sus fans destacaron en los comentarios de su video.

El duro mensaje que Tiago PZK aclaró rápidamente: “Deseo volver unos pasos atrás”

Tiago PZK escribió un duro mensaje en sus historias de Instagram, pero rápidamente esclareció las dudas de sus fans explicando el porqué de lo que había dicho minutos antes.

En un primer momento escribió: “Deseo volver unos pasos atrás, cuando la incertidumbre me ganaba en esas noches frías, cuando el llanto se secaba con palabras de la vieja, cuando los vínculos era interesantes y no eran interesados, tiempos malos con la panza vacía y el pecho inflado, callando mi cabeza que me gritaba lo lejos que estaba mi meta, volver y darme la tranquilidad que lo iba a logar”; mencionando muchos de los hechos que también aparecen en la letra de su nueva canción “Casa De Chapa”.

A raíz de ese breve texto, sin embargo, Tiago PZK decidió explicar el porqué de lo escrito diciendo: “Lo que escribí fue poesía, no me arrepiento de haber vivido nada de lo que viví para llegar hasta acá”.

De esta forma el cantante argentino desmintió cualquier duda sobre si estaba o no cansado de su vida como artista, aclarando que en ningún momento se refirió a un arrepentimiento por eventos del pasado, ni por haber decidido hacer música.