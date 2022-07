Rusherking tuvo una entrevista en “La Caja Negra” donde le preguntaron por la separación de “Los De La Casa”, una pregunta cuya respuesta había revelado Tiago PZK, al decir que casi no tenían tiempo de estar juntos y al distanciarse prefirieron seguir cada uno su rumbo y mudarse por su cuenta.

Sin embargo la respuesta de Rusherking fue un poco diferente, ya que explicó: “Terminó de la peor manera porque hace poquito nos entraron a robar. Eso fue como el detonante, por eso nos mudamos”. Contó, también, que el robo se había producido mientras ellos no estaban y que se llevaron algunas cosas.

A pesar de eso el cantante argentino explicó que esa decisión ya había sido hablada, ya que tal y como dijo Tiago PZK, trabajaban todo el tiempo y Lit Killah se había puesto de novio y no se veían.

“Maduramos muchísimo, pero se extraña, es como una etapa de vida que vos sabés que no va a volver a pasar. Es como el colegio, la secundaria, son esos momentos que siempre vas a tener en el corazón” confesó Rusherking, refiriéndose al proceso del antes y el después viviendo junto a FMK, Tiago y Lit Killah.

Por otra parte, el artista admitió haber sufrido ansiedad y ataques de pánico: “Me acuerdo que estaba acostado y sentía no sé, que tenía a alguien encima del pecho. No podía respirar y ahí fue la primera vez que me asusté enserio. Fuimos al hospital, me acompañaron a la guardia y me dijeron que no tenía nada. Pero ese proceso de dos horas pensé que perdía la vida”, explicó, agregando que su single “Otra Noche Más” salió justamente en esa etapa que fue de las peores de su vida.

Según sus palabras, relacionó esto con todos los cambios que tuvo repentinamente: el hecho de irse de Santiago Del Estero sin nada ni nadie, desembocaba en estos padecimientos. Afortunadamente admitió que recibió mucha contención y pudo salir adelante pero que fue una etapa muy difícil.