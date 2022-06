Micro TDH se presentará este viernes 24 de junio en Groove, en el barrio de Palermo, para cantar las canciones de su álbum “9″, que cuenta con colaboraciones de grandes artistas como Myke Towers y Yandel, entre otros. Asimismo, no pierde de vista lo que está pasando en la Argentina y destaca a Tiago PZK como uno de sus preferidos.

En una entrevista con Vía Urbano, Micro TDH habla de las colaboraciones de su último álbum y de lo que eso significó en su carrera; también hizo referencia a Tiago PZK y al movimiento urbano argentino.

“Sé que no es para cualquiera. Los artistas vieron algo ahí que los incita a apostar por nuevos talentos, estamos puestos para cosas grandes. Ovy (on the drums) fue la persona que se puso en el pecho el proyecto, fue el canal de conexión con los artistas grandes con los que colabore”, contó el cantante venezolano sobre los artistas que participaron en su último disco, quienes fueron Myke Towers, Pablo Alborán, Yandel y Big Soto.

En ese sentido, puntualizó que, según su opinión, “el mejor liricista es Myke Towers”, aunque aclaró: “No se la puedo dar 100 por ciento en el trap porque está Neutro Shorty, pero mi favorito es Myke”.

Al ser consultado sobre el movimiento urbano argentino y posibles colaboraciones, Micro TDH destacó que le gusta lo que está haciendo Tiago PZK y mencionó que ya trabajó con María Becerra, Rusherking y Sony. “Argentina tiene un abanico enorme de artistas, no estoy cerrado a compartir música con el que sea”, enfatizó.

Además, habló su show del próximo 24 de junio en Groove: “Espero quilombo duro, estoy muy feliz y tengo fanáticos súper bonitos en Argentina. Quiero brindarles un show para que vuelvan a verme”.

Micro TDH en Groove. Foto: Prensa Pulpo

Por último, hizo referencia a la situación política de Venezuela y el problema que eso significa para los artistas: “No es un secreto para nadie lo que está pasando; Venezuela no cuenta con medios de comunicación ni medios digitales ni inversionistas. Vinimos con esa visión de Canserbero de empezar algo nosotros con las uñas. Hemos logrado traer de regreso la industria de Venezuela, es un logro muy grande; ya se puede usar Spotify en Venezuela”.