Coqeéin Montana fue hackeado en Instagram este miércoles por el usuario @gov.eth, cuyo nombre real sería Alan Caino, quien publicó conversaciones con Ysy A, Duki y Tiago PZK. Asimismo, pidió saludos de artistas reconocidos.

“Si quieren le devuelvo la cuenta al Coqee, si me consiguen un saludo de Franky Style. Que se ponga en contacto alguien del equipo de trabajo de Coquee. Gracias” fue uno de los primeros mensajes que dejó en historias el hacker a minutos de robar la cuenta.

Tras esto, se comenzaron a filtrar conversaciones que Coqeéin Montana había tenido con varios artistas, entre ellos, Tiago PZK e YSY A, dejándolos como posteos fijados en el feed.

“Como me representas Coquee el 94 me iba a presentar con vos y nunca más, sería un gusto que podamos rancharla y que salga un hitón, me re ceba tu música!” fue el mensaje que Tiago PZK le escribió al artista, el cual nunca le respondió.

YSY A por su parte le había enviado un audio diciendo: " No amigo, Yao Cabrera boludo, ese pibito no, terrible boludo. Se re merecía que le hagan algo así y peor todavía. No sé que te habrá hecho pero seguro que te salió a bardear por ahí por que es un violado, y vos le hiciste dos más dos”.

En historias, además, comenzó a etiquetar a otros artistas, tales como Duki, a quien le escribió: “Hola Duki, te quiero brother”, a pesar de que el cantante no tiene buena relación con Coqéen actualmente; y le pidió saludos a Kódigo y Despre, quienes se grabaron en historias hablándole a Alan Caino y fueron compartidos en la cuenta.

El mensaje dirigido a Duki desde la cuenta de Coqeéin Montana. Foto: (Instagram)

Por su parte, el artista afectado creó una cuenta de respaldo y se descargó públicamente por lo sucedido: “Gente, un logi de mierda hackeó mi cuenta. Si alguien puede ayudarme a recuperarla o prestarme alguna otra cuenta para poder usar mientras tanto se re agradece”.

Tras esto, agregó: “Cómo pueden seguir pasando estas cosas a 2022? Que bronca e impotencia me dan estos giles de mierda que se cagan en todo el trabajo y la vida de uno. El que pueda aportar ayuda se agradece de corazón”. Y prosiguió: “De verdad espero que lo que sea que yo vaya a hacer les sirva de enseñanza a qué hay que respetar el trabajo, esfuerzo y vida del otro. Ahora están subiendo chats viejos y me tratan de que está todo armado. Loco dejen de juzgar y de molestar al otro. Cuando uno necesita su “apoyo” de verdad no hay nadie, me re cansé de todo la verdad. Se la pasaron toda mi carrera juzgando, molestando y criticándome, cuando van a parar?”.

Una hora más tarde, luego de hablar con sus allegados, el artista retrocedió en lo dicho sobre su carrera y se expresó nuevamente de una forma más tranquila explicando que no renunciaría a su carrera pero que no se arrepentía de lo que había escrito anteriormente y finalmente afirmó: “Tienen Coqeéin para rato”.

Alan Caino, quien fue apuntado por Guillermo Alfaro (manager de Coqeéin Montana), no restituyó aún la cuenta y se espera que en las próximas horas sea devuelta a su titular.