Ysy A se presentó en Urbana Play, en una entrevista mano a mano con Andy Kusnetzoff, en la que habló de como comenzó El Quinto Escalón, la competencia de freestyle más emblemática de Buenos Aires.

“Ya de wacho miraba muchos videos de Halabalusa, que era la única competencia que había. Ese fue nuestro prócer, para todos los raperos acá de Argentina. Ellos tenían la competencia en Claypole, y nosotros estábamos full acá en Caballito, en un centro cultural donde bailaban break dance. Irme hasta allá era un re bondi, yo tenía 13 y mi mamá se asustaba, por que no tenía ni idea, y yo con mis nuevos amigos raperos que eran todos de veinte y pico”, contó Ysy A.

Y agregó sobre el primer encuentro que armó, al que fueron 15 personas: “Me mandé dos veces a Claypole y ya mi mamá estaba con los pelos de punta, y yo dije ‘Bueno, ¿no hay nada más cerca? Bueno vamos a hacerlo acá'”.

Además, el cantante afirmó que lo que distinguió a ‘El Quinto Escalón’, fue el choque de zonas, al unir freestylers de Capital, con los que venían desde Zona Oeste y Zona Sur. “Todos lo hacían de manera distinta, y al reunirse en un punto medio como era Parque Rivadavia, comenzó a respetarse más la cultura de cada uno”, explicó.

A la pregunta de por qué con el pasar del tiempo se disolvió la competencia, respondió: “Yo ya sentía que había que hacer un quiebre, por que la escena estaba muy wannabe. El Quinto se re pegó. Yo arranqué haciéndolo desde otro lado, no me importaba ese ‘éxito’, que haya un montón de gente que diga ‘Ay El Quinto Escalón’ ‘Sí, vamos al Quinto’; yo estaba haciendo algo cultural, yo sabía que estaba haciendo algo cultural y ya venía cinco años de hacer un montón de festivales acá en Argentina. Entonces digo: ‘ya fue, esto no me representa. Tengo que hacer algo que me represente’”.

“Ya venía desde hace un año haciendo música, Duko también, y ahí, él y yo estábamos medio en la misma, nos pusimos espalda con espalda. Yo por mi parte ya sabía que El Quinto no iba más y sabíamos que queríamos hacer música y chau, nos pusimos a hacer eso”, cerró.

Bizarrap: “El Quinto Escalón me cambió la vida”

Bizarrap festejó el décimo aniversario de El Quinto Escalón y compartió unas palabras en sus redes sociales acerca de lo que significó la competencia de freestyle para él.

“10 años de la creación de El Quinto Escalón, la cantera de rap que dio mayor visibilidad al género en Argentina frente al mundo” escribió en su cuenta de Instagram con motivo de un nuevo aniversario de la mítica competencia realizada en Parque Rivadavia.

“Gracias Ysy A y Muphasa por abrirle la puerta a tanta gente” agregó con una imagen de ambos creadores del evento que albergó a grandes figuras del género, entre ellos a Bizarrap, quien participó como jurado.

“A mí El Quinto Escalón me cambió la vida” sentenció el joven productor argentino que inició sus pasos creando “Combos Locos” con recortes de batallas y efectos especiales de sonido y hoy en día es uno de los referentes del género urbano más grandes de Argentina.