Coqeéin Montana rompió el silencio al hablar de su conflicto con Gabriel Caro, manager de Zaramay, a quien señaló por querer armarle una causa por narcotráfico con un contacto de la Policía Federal.

En una entrevista con Vía Urbano, Coqeéin Montana detalló su relación laboral con Gabriel Caro, que comenzó dos meses después del remix de “Tumbando el club”, en 2019. Y el primer cortocircuito se dio cuando el artista de trap le presenta a su inversionista en Uruguay.

“Vine a Uruguay porque tenía un inversionista y lo traje a Gaby. Firmamos un contrato los tres y a mi me daban 5.000 dólares por mes pero había 100.000 dólares atrás que yo no estaba enterado que era para invertir en mi carrera. Él (Caro) le pedía por atrás plata al inversionista y pedía cosas a mi nombre, no sé cuanta plata le habrá sacado”, contó el trapero, quien desde un principio le habían advertido que lo iban “a cagar”.

Tras el episodio en Uruguay, Coqeéin Montana decide cortar el vínculo con Gabriel Caro y éste lo amenaza con armarle una causa si se alejaba de Artilley Music Argentina. “Me amenazó con la brigada, Gabriel (Caro) tiene un contacto y me amenazó con que me iban a inventar una causa por narcotráfico. Agarré mi bolso y me fui, no iba a caer en cana de onda ni a palos”, explicó.

Y agregó: “Me amenazaba con que si yo me iba de Artillery Music, él me mandaba a a su contacto, a ese policía lo conocimos cuando hice el video de ‘Berraco’ en Piedra Buena; es un corrupto, tenia 10 cadenas de oro más caras de las que tengo yo”.

Además, el artista de trap no podía sacar música nueva por un contrato que Caro le hizo firmar con Magenta. A su vez, no conforme con eso, también se quedó con su estudio y su auto.

“Me armé el estudio en su casa y había dejado el auto en su casa, porque yo en la mía no tenía lugar. Le había comprado el auto y me faltaba una cuota pero no había hecho la transferencia, por lo que el auto seguía a su nombre. Cuando volví de un tour, se me quedó con todo. Me hizo llegar 40.000 pesos para compensar lo del auto y con eso me fui a Uruguay”, relató.

Coqeéin Montana y su historia con Gabriel Caro. (Instagram)

Por último, adelantó que la semana que viene vendrá a trabajar a la Argentina pero después se vuelve para Uruguay, donde planifica seguir su carrera musical.