Blunted Vato se refirió a la relación con Duki, habló que los cortocircuitos con el trapero son parte del pasado e inlcuso anticipó que hablaron para hacer un tema juntos. A su vez, adelantó que se viene un nuevo material con L-Gante.

//Mirá también: Ysy A lanzó su cómic en formato físico

“Con Duki tuvimos solo altercados, boludeces. nadie le tocó un pelo a nadie y el otro día estábamos tomando un champagne el en estudio, eso habla de un cambio. Hemos hablado para hacer un tema con Duki. Lo importante era hablar de ese tipo de cosas, ahora la mejor”, dijo Blunted Vato en una entrevista con Vía Urbano.

Sobre el éxito de sus últimas canciones, como “Blunted 5″, el artista consideró que “hay temas que uno sabe que tiene, un grado de viralidad, hay otros temas como ‘Break’ que son para un público en particular”.

//Mirá también: La BZRP Music Sessions #40 con Eladio Carrión ya es primera tendencia en 15 países

Al ser consultado sobre el compañerismo que existe entre los artistas de la escena, Blunted Vato dijo que eso cambió, ya que al principio era distinto, ya que había “mucha envidia en el medio”.

Blunted Vato viene de sacar "Break". Prensa | Blunted Vato

En ese sentido, agregó: “Al principio hacía todos los temas solo, mi nombre me lo hice solo. Me gané muchos enemigos por no colaborar, era una forma de hacer las cosas”.

Por último, anticipó que sacará en los próximos meses un nuevo tema con L-Gante, con un “ritmo nuevo”.

“Voy a sacar Blunted 6, que es el que sigue en la saga y se viene un tema con L-Gante, va a salir un dembow que a la gente le va a gustar; es un ritmo nuevo que seré un dembow 420″.