Frijo confesó que quiso quitarse la vida “más de siete veces” en una charla en la que fue más allá y se refirió a sus recaídas por su adicción a las drogas y a su dura infancia. También, hablo sobre su relación con Duki, Paulo Londra y Bizarrap.

//Mirá también: Duki y su gira por España: estas son las fechas

“Me quise quitar la vida más de siete veces. Tuve una infancia complicada, me abusaron de chico. Apagué Twitch porque hay veces que daba una imagen que no me gustaba”, dijo Frijo en una entrevista con el youtuber Ezzequiel.

En ese sentido, Frijo contó que hace dos semanas tuvo una “recaída” por la muerte de su abuela. “Estaba limpio hace cuatro meses y le fallé a mi abuela y a mí mismo”, reveló el trapero, quien también manifestó que llegó a tomar veneno para ratas.

//Mirá también: Blunted Vato presentó su nuevo tema “Break” con Mesita, John C, Dillom, Kaktov y Muerejoven

Además, al ser consultado sobre sus adicciones, dijo que la droga más fuerte que probó fue la “heroína” y no tuvo problema en reconocer que le “afectan los haters”.

Su relación con Duki, Paulo Londra y Bizarrap

Por otra parte, Frijo hizo referencia a la relación y a la historia que comparte con tres grandes del género urbano: Duki, Paulo Londra y Bizarrap.

“Le agradezco a Biza por la mano que me dio; Paulo grabó conmigo antes que nadie. Y a Duki lo amo, siempre va a ser mi hermano, tengo un montón de anécdotas con él y siempre me preguntan por el vínculo, sólo tomamos caminos distintos”, explicó el trapero.

Al tener que elegir a los mejores MCs del país, Frijo se quedó con Kódigo Atom e Ysy A, mientras que opinó que en la FMS Argentina 021 le iría “espectacular”.

Por último, dejó abierta la posibilidad de hacer una segunda session con Bizarrap y anticipó que en dos meses saca su nuevo álbum.