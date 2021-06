L-Gante estuvo junto a Ibai Llanos en Twitch en una charla en la que comieron y hablaron no sólo hablaron de música sino también de los orígenes del cantante argentino de cumbia.

“Me gustaría que se mantenga en Argentina eso de ser piola, que es no fallar en actitud, no faltar el respeto. Si sos piola llegas a todos lados, en ese caso no te van a discriminar si sos cheto o por ser un negro de la villa”, dijo L-Gante.

Y agregó: “Disfrutar es lo primero y de mi parte trato de estar bien. Solo soy de estar mal por temas personales”.

Por su parte, además de cantar por stream una parte de la session con Bizarrap, el cantante de cumbia reflexionó sobre la inseguridad y dijo que le gustaría ayudar a su barrio (Centenario), que se ubica en General Rodríguez. “Pondría 10 garitas de seguridad, pero no la policía. Sino para que la gente se sienta segura. A mi mamá le pasó de tener que tomar tres colectivos y que a la vuelta le hayan robado”, manifestó.

En tanto, L-Gante hizo un recorrido por la casa de Ibai Llanos, que tiene una discoteca y el cantante argentino no dejó pasar ese detalle: “Si llego a tener un boliche en mi casa, sabes que...”.