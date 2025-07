En una noche cargada de emoción en La Voz Argentina, un participante logró uno de los momentos más conmovedores de la temporada. Gustavo Rosales, con su interpretación profunda y sentida de la zamba Como flor de campo, no solo deslumbró a los coaches con su voz, sino que también tocó el corazón de Soledad Pastorutti, quien no pudo evitar quebrarse en llanto.

Gustavo Rosales subió al escenario de La Voz Argentina con una zamba en el alma y logró algo que pocos consiguen: emocionar hasta las lágrimas a Soledad Pastorutti. Con su interpretación de Como flor de campo, conmovió profundamente a los coaches, que no dudaron en darse vuelta para ver quién era el artista detrás de esa voz cargada de sentimiento. Pero fue La Sole quien no pudo contener la emoción y le dedicó palabras que salieron directo del corazón.

Las emotivas palabras de La Sole para el participante de La Voz Argentina

“Sinceramente siento que es muy difícil encontrar personas que tengan tanto sentimiento pero a la vez tanta perfección al cantar. No es que por el sentimiento olvidaste afinar… Me hiciste muy feliz, me emocionaste, felizmente emocionada”, le dijo la cantante, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas.

Gustavo, tucumano radicado en Córdoba, no se quedó atrás y respondió con una reflexión tan honesta como conmovedora: “Los sueños hay que soñarlos, sentirlos y vivirlos. Hoy estoy viviendo un sueño con ustedes”.

Gustavo Rosales hizo llorar a La Sole en La Voz Argentina (Capturas de pantalla)

Pero la emoción no terminó ahí. Antes de elegir a su coach, Gustavo compartió un recuerdo que lo unía profundamente a Soledad: años atrás, había acompañado a su hija cuando fue seleccionada en una edición anterior del programa. “Así lo imaginé, de verte revolear el poncho por primera vez en un escenario… Me emocioné tanto de verte”, le confesó, rememorando sus días de cantor callejero en Cosquín.

Con la voz temblorosa, cerró con un “Mi corazón te elige, Soledad”, que desató el abrazo más sincero de la noche. Ella corrió hacia él con la emoción a flor de piel, sellando el comienzo de un vínculo que, sin dudas, irá más allá de lo musical.