Tini Stoessel reveló cómo fue trabajar con La Joaqui: “Es muy particular...”

Tini Stoessel y La Joaqui sorprendieron a finales del 2022 con una inesperada colaboración a cargo de Steve Aoki. “Muñecas” ya se convirtió en uno de los hits del verano y se encuentra entre los primeros puestos de los rankings musicales como Spotify y YouTube. Por primera vez, dos de las artistas femeninas más exitosas se unieron y mezclaron sus dos estilos tan particulares.

En una reciente entrevista durante su estadía en España, Tini Stoessel habló acerca de cómo surgió esta colaboración con La Joaqui y cómo fue crear “Muñecas” junto a Steve Aoki. “Ella es increíble y una de las cosas que más me gusta que tiene es la manera de transmitir lo que quiere decir a la hora de componer” dijo en referencia a su colega.

La Joaqui y Tini Stoessel adelantaron cómo será el videoclip de “Muñecas” Foto: Instagram

Luego profundizó en lo que más admira de la rapera marplatense. “Es muy particular cómo escribe y cómo quiere transmitir el mensaje”, aseguró y confesó: “Yo ya la venía escuchando hace bastante tiempo”.

En cuanto a “Muñecas” reveló que el DJ y productor estadounidense fue quien la contactó primero y ella quiso transformarla en un featuring. “Esta canción me la había mandado Steve pero yo siempre me la imaginaba con una mujer al lado y le mandé un mensaje”, confesó.

Finalmente, ambas artistas lograron coincidir y pudieron grabar el videoclip juntas. “Fue tan placentero haber trabajado con ella, haber filmado”, recordó Tini y agregó: “Es tan dulce, tan amorosa, tan todo”. También expresó su deseo de poder compartir escenario con su colega. “Ojalá en algún momento podamos cantarla en vivo y compartir más porque es un placer ella”, señaló.

La insólita reacción de La Joaqui cuando Tini Stoessel le ofreció hacer una colaboración

En una reciente entrevista, La Joaqui reveló detalles de cómo fue su primer contacto con Tini Stoessel, quien le ofreció hacer una colaboración, y su reacción ante la inesperada invitación. “Me dijo ‘me gusta lo que hacés’ y yo le dije ‘¿qué? ¿sabés quién soy? ¿cómo que sabés mi nombre?’”, confesó la rapera marplatense.

A continuación contó que la intérprete de “La Triple T” le respondió: “No solo sé tu nombre, me sé tus canciones, me encanta lo que hacés, quiero invitarte a una canción”. Aunque también confesó que no tenía grandes expectativas. “Al principio dije ‘bueno, no me voy a ilusionar porque no creo que se dé’”, aseguró.

Sin embargo, durante el rodaje de “Muñecas”, tuvo un momento de reflexión por lo que estaba sucediendo. “De repente un día estaba ahí, filmando el videoclip, y digo ‘fa, qué increíble, no lo puedo creer’ es como que una persona que uno ve, que admira, que escucha, más allá de que no sea el género que yo hago”, confesó para el canal Quiero.