Premios Oscar 2023: Lady Gaga y Rihanna fueron nominadas y compiten en la misma categoría

Ya se conocen a los nominados a los Premios Oscar 2023, la ceremonia anual que celebra y reconoce los mejores trabajos cinematográficos así como quienes participan de ellos. Entre las figuras nominadas se encuentran Lady Gaga y Rihanna, quienes recibieron dos menciones en una importante categoría: Mejor canción original.

Por su parte, Lady Gaga compite con el tema “Hold my hand” de la banda sonora de Top Gun: Maverick, el film que también ha sido nominado a Mejor Película. Esta canción ya había sido nominada recientemente a los Globos de Oro, aunque no resultó ganadora. Aunque también le valió dos nominaciones en los Premios Grammy 2022.

Mientras que Rihanna se encuentra nominada en la misma categoría por la canción “Lift me up”, del soundtrack de la película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever. Además de estas dos canciones, también compiten “Naatu Naatu” de RRR, “This Is a Life” de Everything Everywhere All at Once y “Applause” del film Tell It like a Woman.

La ceremonia de premiación en la que se conocerán los ganadores se realizará el próximo domingo 12 de marzo. Este año, la película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, integra la terna en la categoría Mejor Película Internacional.

Rihanna será la encargada del show del medio tiempo en el Super Bowl 2023

La cantante de Barbados está a punto de vivir un gran desafío en su carrera. Este año, Rihanna será la encargada de dar el show del medio tiempo en el Super Bowl que se llevará a cabo el próximo 12 de febrero.

Esta presentación en el famoso evento deportivo ha creado gran expectativa entre el público ya que marcará su regreso a los escenarios. De esta manera, se une al grupo de estrellas pop que han pasado por el Half Time del Super Bowl como Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira y más.