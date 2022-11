Los mejores covers de María Becerra: Rihanna, Ariana Grande y One Direction

María Becerra mostró su talento como cantante desde sus comienzos como youtuber. Antes de dedicarse por completo a la música, la joven argentina era conocida por sus divertidos videos, aunque ya mostraba su habilidad para el canto.

Uno de sus covers más conocidos es la versión a capella de “Dangerous Woman”, la canción de Ariana Grande. A través de su canal de YouTube, María Becerra compartió la grabación para sus seguidores y agregó: “cantarles para mí es algo muy especial, espero que lo disfruten tanto como yo, los amo muchísimo.”

Ya con mucha más producción, la nena de Argentina se animó a filmar un video interpretando “Diamonds” de Rihanna.

Luego, durante uno de sus primeros shows vía streaming volvió a mostrar su admiración por la artista de Barbados al cantar “Love on the brain”, con una técnica vocal mucho más profesional.

Sin embargo, en internet también puede encontrarse un viejo cover que hizo cuando era aún mucho más pequeña. “They don’t know about us” de One Direction fue el tema elegido por la niña que luego se convertiría en la cantante argentina más escuchada a nivel mundial.

El descargo de María Becerra tras las críticas por las letras de sus canciones

“El otro día me criticaron por las letras de mis canciones, me dijeron que era muy grosera y que debía tener más cuidado porque las escuchaban niños de cinco años. No veo que les hagan esos comentarios a los hombres artistas” señaló María Becerra en una entrevista para Glamour de España.

Luego, sin pelos en la lengua, aseguró que está orgullosa de sus temas. “Soy una mujer, me gusta tener relaciones sexuales, me gusta el deseo y me gusta el placer. Tengo derecho a todo eso y me encanta hablar de ello en mis canciones” sentenció.