María Becerra confesó que se arrepiente de tener un tatuaje con un ex novio: “No hagan eso”

María Becerra viajó a España para dar una serie de shows en vivo y además aprovechó para visitar el popular programa El hormiguero. En medio de la entrevista, la cantante argentina confesó que se arrepiente de tener un tatuaje dedicado a un ex novio. Aunque no se trata de “Los del espacio”, que se hizo con Rusherking y su grupo de amigos en común.

El tatuaje en cuestión es un dibujo que tiene María Becerra en medio de su pecho y hace referencia a la famosa serie Juego de Tronos. En un idioma inventado quiere decir “Mi sol y mis estrellas”, una frase que le decía uno de los personajes al otro.

El look con aberturas y tanga a la vista de María Becerra en la gala de nominados de Los 40 Music Awards Foto: twitter

“Te voy a contar la verdad. En su momento me lo tatué por quien en ese momento era mi novio. No hagan eso” aconsejó la cantante mirando la cámara. Además, contó que su ex pareja tiene tatuada la frase que el personaje le respondía a este. “Era muy chica”, justificó la artista.

También contó que tiene 13 tatuajes, entre ellos, otro en común con su anterior novio, Rusherking. Los cantantes llevan en su cuerpo la frase “Los del espacio”, junto a algunos de sus otros amigos y colegas como Tiago PZK y FMK.

María Becerra y Rusherking comparten tatuaje Foto: web

María Becerra bailó en vivo y tuvo récord de audiencia en El Hormiguero

En su paso por El Hormiguero, María Becerra causó una verdadera locura. El programa de Antena 3 consiguió el 17.9% de cuota de pantalla y 2.438.000 espectadores de audiencia media.

María Becerra en El Hormiguero Foto: twitter

Con la simpatía que la caracteriza, la argentina le enseño al conductor del programa, Pablo Motos, cómo bailar su nueva canción “Automático”. Según lo revelado por las fuentes oficiales que miden el rating de la televisión española, la visita de la cantante argentina reunió un total de 5.853.000 espectadores únicos.