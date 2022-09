El sorprendente gesto de María Becerra con una fan que le sacó fotos en el aeropuerto

Pese a su gran popularidad, María Becerra no pierde la humildad y constantemente tiene muestras de afecto para con sus fans. En esta oportunidad, una seguidora contó la anécdota que vivió junto a la cantante en un aeropuerto y se hizo viral.

A través de TikTok, la seguidora de María Becerra explicó cómo un gesto de la cantante le cambió la vida. La joven fue a buscar a la cantante argentina al aeropuerto y llevó su cámara de fotos para retratar a sus amigas en un momento tan especial.

“Le pregunté si quería posar y lo dio todo como solo ella sabe” relató la fotógrafa. “Cuando llego a mi casa me encuentro con esta sorpresa” agregó incrédula. Lo que no se esperaba es que la autora de “Animal” la etiquetara en una historia y rápidamente ganó miles de seguidores: “Me escribió en mi cuenta personal y me arrobó en mi cuenta profesional.”

“En shock porque mi cuenta empezó a crecer mucho y estoy muy agradecida con el gesto hermoso que tuvo, por todo su amor siempre” confesó con lágrimas de emoción por la pequeña pero importante acción que tuvo su ídola.

MARÍA BECERRA REVELÓ SU PARTICULAR TÉCNICA VOCAL

María Becerra continúa sorprendiendo con su evolución vocal. Recientemente, reveló el truco que usa para grabar sus canciones y es cantar acostada.

“No es por vaga” aclaró María Becerra en su publicación donde aparece recostada en un sillón y especificó el motivo por el cual graba en posición horizontal: “cambia la voz estando acostada”. Luego de ser fuertemente criticada por su actuación en vivo junto a J Balvin durante la ceremonia de los Premios Grammy 2022, la nena de Argentina trabajó muy duro en su técnica de canto.