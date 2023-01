María Becerra reveló lo que tuvo que hacer al comienzo de su carrera para triunfar: “Lamentablemente…”

Desde su salto a la fama, María Becerra se convirtió en la artista femenina argentina más exitosa de los últimos años. En su corta pero intensa carrera ha colaborado con grandes figuras tanto nacionales como internacionales. Desde su gran hit “Miénteme” junto a Tini Stoessel, hasta “Qué más pues?”, su gran featuring con J Balvin.

A fines del 2022, un año bisagra en su carrera, María Becerra publicó su segundo álbum titulado “La nena de Argentina”. A diferencia de su anterior proyecto, “Animal”, este trabajo es completamente solista, es decir, no incluye colaboraciones. Los 12 tracks que incluye el disco varían tanto en su sonido como en sus letras. A través de géneros como el reggaetón, la cumbia y hasta las baladas, la cantante habla de vivencias propias y saca su lado más profundo y personal.

María Becerra tapa de Vogue México para febrero 2023 Foto: @mariabecerra

Sin embargo, todo este recorrido que la llevó a convertirse en la artista argentina más escuchada a nivel mundial en Spotify, no ha sido sencillo. En una reciente entrevista, la joven de Quilmes habló sobre el largo recorrido que tuvo que hacer para estar donde está. Sobre todo, hizo referencia a las exigencias que tienen las mujeres dentro de la industria musical.

“Lamentablemente, a las mujeres es algo que medio se pide, yo no tenía en mis planes bailar, pero es algo que tuve que aprender a los ponchazos porque se exige de parte de la gente, de la industria, vos sola en el escenario no alcanzas y un hombre sí, no necesita bailarines”, aseguró en la nota principal de la revista Vogue Latinoamérica.

Aunque sostuvo que hoy en día ama bailar, y aunque siempre le gustó, “la verdad es que no era buena bailando”. Es por eso que debió tomar muchas clases de danza. “Tuve que esforzarme muchísimo, entender mi cuerpo, la coordinación”, señaló.

María Becerra íntima: reveló cómo superó sus inseguridades

Por otro lado, María Becerra también confesó que su trabajo y dedicación para mejorar a nivel profesional fue lo que la ayudó a superar sus propias inseguridades personales. “Era una persona que no iba al gimnasio porque le daba vergüenza. En el colegio, lo mismo, era una persona que estaba en el recreo sentada en una esquina, me sentaba sola”, recordó sobre su vida antes del éxito como cantante.

María Becerra posando en sus redes con conjunto fit en azul pálido y estampado primaveral Foto: @mariabecerra

“Mi carrera fue lo que me ayudó”, confesó respecto a superar sus propios miedos y explicó: “porque soy una cantante y tuve que romper un montón de barreras y nudos mentales”. Por último, sostuvo: “Hoy en día está La Nena de Argentina que se fue forjando mediante eso y es más fuerte que nunca”.