María Becerra habló sobre su relación con TinI Stoessel en una reciente entrevista para el medio español, Shangay. Durante la charla, la cantante confesó que tiene un vínculo muy estrecho con su colega y contó algunas intimidades de la relación.

“Somos amigas ante todo” aseguró María Becerra al ser consultada sobre su relación con Tini. “También tenemos una relación de mentora y discípula; me ha enseñado un montón de cosas” confesó.

María Becerra y Tini

“Cada vez que me pasa algo, o tengo dudas relacionadas con lo laboral, recurro a Tini. Porque ella ya vivió las cosas que me pasan a mí ahora hace mucho. Y me da mucha paz” sostuvo la cantante de “Miénteme” y agregó que “basta con escucharla para darse cuenta de lo tranquila que es”.

“Nunca olvidaré algo muy importante que me dijo: que en la vida del artista es muy habitual el sentimiento de frustración. Nos ponemos expectativas muy altas todo el tiempo, que hay que aprender a dominar para disfrutar más de todo” contó la nena de Argentina.

María Becerra, Nicki Nicole y Cazzu estuvieron presentes en el show de Rauw Alejandro en el Luna Park

Rauw Alejandro se presentó en el Luna Park este viernes 18 de febrero y tuvo tres invitadas de lujo: María Becerra, Nicki Nicole y Cazzu, quienes se subieron al escenario para cantar en vivo sus canciones en conjunto.

“Gracias a todas las nenas de Argentina por tener una cita conmigo en el Luna. Y gracias en especial a Cazzu, Nicki Nicole y María Becerra. Rompieron” escribió Rauw Alejandro en Instagram tras finalizar su show.