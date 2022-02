Junto al lanzamiento de su nueva canción “Felices x Siempre”, María Becerra compartió una carta que escribió ella misma para una fecha tan importante como lo fue el 22/2/22, el día que coincide con su número de la suerte y que eligió para dar comienzo a su nueva era post “Animal”.

“Martes 22 de febrero del 2022. Esta es una carta para ustedes pero también para mí” relata la artista al comienzo de “P.D.: Felices x Siempre”, que se encuentra disponible en This Is Maria Becerra, la playlist de Spotify.

“Felices por siempre es como todos deseamos que sea una historia de amor, lo vemos en las películas, lo escuchamos en los cuentos de hadas, pero como toda historia tiene un final y, como todo final, anuncia el comienzo de algo nuevo, por eso escribí esta canción” confiesa la nena de Argentina.

“Felices x Siempre” es una canción “de reencuentro conmigo misma”, aseguró con sus propias palabras. Además, en esta carta señala que la fecha elegida es porque “el número 2 representa la facilidad para adaptarse a cualquier situación y a cualquier contratiempo, como el significado de esta canción”.

“Acepto todo lo que llega y también lo que se va, porque de todo aprendemos, nos hacemos más fuertes, crecemos y también nos encontramos con nosotros mismos. Tomo esta nueva etapa de mi vida como todo un desafío. Donde me comprometo a conocerme más, a aprender, luchar, entender y agradecer lo que es, lo que será y lo que no fue. Ahora comprendo que una historia no necesita de un ´felices por siempre’ para hacerte más feliz” reflexionó Becerra, quien agregó: “P.D.: Sean felices por siempre.”

María Becerra, Nicki Nicole y Cazzu estuvieron presentes en el show de Rauw Alejandro en el Luna Park

Rauw Alejandro se presentó en el Luna Park este viernes 18 de febrero y tuvo tres invitadas de lujo: María Becerra, Nicki Nicole y Cazzu, quienes se subieron al escenario para cantar en vivo sus canciones en conjunto.

“Gracias a todas las nenas de Argentina por tener una cita conmigo en el Luna. Y gracias en especial a Cazzu, Nicki Nicole y María Becerra. Rompieron” escribió Rauw Alejandro en Instagram tras finalizar su show.