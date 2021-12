Tini Stoessel se presentó el fin de semana pasado en la provincia de Río Gallegos para brindar un show multitudinario. Además de interpretar sus grandes éxitos, hubo un momento muy especial para sus fans: la cantante interpretó “Oye” acapella.

Tini se ubicó en el medio del escenario mientras la multitud levantaba sus celulares con las linternas encendidas. Un mar de pequeñas luces apuntando a la cantante que, pese a estar mal de la voz, emocionó con una versión única de su tema con Sebastián Yatra.

“Tuve la mala suerte de enfermarme y que mi voz y mi garganta no hayan estado al 100″ escribió en Twitter horas más tarde. “La felicidad que me da que lo hayan disfrutado. Gracias por sus mensajes, me hicieron pasar una noche inolvidable” agradeció nuevamente.

Pese a estar mal de salud y a la baja temperatura del Sur argentino, la cantante bailó todas las coreografías de sus hits y conquistó a una multitud.